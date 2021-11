Die große Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Eine coronabedingte Absage sticht aus dem Programm mit viel Fußball und Handball hervor.

Neumünster | Der große Regen ist in dieser Woche ausgeblieben, sodass am Wochenende mit zahlreichen Fußballspielen in und um Neumünster gerechnet werden darf. Überstrahlt wird das Programm durch den Corona-Fall beim SV Tungendorf. Die Partie des Landesligisten in Osterrönfeld fällt aus. Auf dem Handballsektor können die Fans aus einem vielfältigen Angebot wählen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.