Die große Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Gleich vier Teams aus dem Fußball-Altkreis treffen auf den jeweiligen Spitzenreiter, hinzu kommt ein Topspiel beim VfR.

von Arne Schmuck

16. Oktober 2021, 11:44 Uhr

Fußball und Handball bestimmen einmal mehr das Bild in Sport-Neumünster. Mit dem PSV, dem TuS Nortorf, dem SV Boostedt und der FSG Saxonia treffen vier Fußballteams auf den jeweiligen Tabellenführer, hinzu kommt das gefühlte Spitzenspiel in der Landesliga Mitte zwischen dem VfR und dem FC Kilia Kiel.

Fußball

Oberliga Süd

Sa., 14 Uhr: Eutin 08 – Oldenburger SV; Sa., 15 Uhr: FC Dornbreite Lübeck – TSV Pansdorf; So., 14 Uhr: SV Todesfelde – VfB Lübeck II, SV Eichede – PSV Neumünster; spielfrei: Preußen Reinfeld.

Landesliga Mitte

Sa., 15 Uhr: Gettorfer SC – TuS Jevenstedt, SV Tungendorf – MTSV Hohenwestedt; Sa., 15.30 Uhr: Osterrönfelder TSV – Heikendorfer SV; So., 14 Uhr: VfR Neumünster – FC Kilia Kiel; ABGESAGT: TSV Stein – SVE Comet Kiel.

Verbandsliga

Nord-Ost: Sa., 14 Uhr: TuS Nortorf – SG Eckernförde/Fleckeby; So., 16 Uhr: SV Wasbek – MTV Dänischenhagen. Ost: So., 15 Uhr: FSG Saxonia – Preetzer TSV (in Bornhöved). West: Sa., 14.30 Uhr: Kaltenkirchener TS – SV Boostedt.

Kreisliga Mitte

Sa., 13 Uhr: PSV Neumünster II – SV Rickling; Sa., 14 Uhr: SG Padenstedt – SG Kühren; Sa., 15 Uhr: TS Einfeld – SV Bönebüttel-Husberg; Sa., 16 Uhr: VfR Neumünster II – TuS Tensfeld; So., 14 Uhr: TSV Bordesholm II – TV Trappenkamp; So., 15 Uhr: SV Bokhorst – FC Torpedo 76.

Kreisklasse A Mitte

So., 14 Uhr: FC Krogaspe – TuS Jevenstedt II, SV Kickers Hennstedt – TS Einfeld II; So., 15 Uhr: Türkspor Neumünster – SV Wasbek II, TSV 05 Neumünster – TSV Aukrug.

Kreisklasse A Mitte-Ost

So., 14 Uhr: TSV Gadeland – ASV Dersau II; So., 15 Uhr: Eintracht Segeberg – SV Bönebüttel-Husberg II, SV Tungendorf II – SG Wittenborn/Todesfelde.

Kreisklasse B Mitte-Süd 2

Sa., 15 Uhr: SG Ulzburg/Alveslohe – Blau-Weiß Wittorf (in Henstedt-Ulzburg, Kunstrasenplatz Maurepasstraße); So., 15 Uhr: TV Gut-Heil Wrist – SV Boostedt II.

Kreisklasse B Nord-Ost 2

So., 15 Uhr: SG Schellhorn – Ruthenberger SV.

Kreisklasse C Mitte 1

Sa., 15 Uhr: TSV Bordesholm III – FC Torpedo Neumünster II, Türkspor Neumünster II – Blau-Weiß Wittorf II; So., 12 Uhr: TSV 05 II – TSV Gadeland II; So., 14 Uhr: SV Langwedel – SV Bokhorst II.

Kreisliga Mitte Frauen

So., 14 Uhr: SV Bönebüttel-Husberg – SG Westerrade/Weede.

Handball

3. Liga Nord Frauen

So., 16 Uhr: SC Alstertal-Langenhorn – TSV Wattenbek.

Oberliga HH/SH Männer

Sa., 17 Uhr: SG Wift – SG Flensburg-Handewitt II (KSV-Halle).

Landesliga Frauen

So., 16 Uhr: HSG Wankendorf/Bornhöved 2011 – SV Henstedt-Ulzburg II (in Wankendorf).

Kreisoberliga Männer

So., 16 Uhr: SG Bordesholm/Brügge II – HSG 91 Nortorf (Halle Langenheisch, Bordesholm).

Kreisliga Männer

So., 16 Uhr: SV Tungendorf – SV Tungendorf II (KSV-Halle).