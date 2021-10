Die große Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Badminton-Bundesliga, viel Fußball und das erste Wift-Heimspiel bestimmen das Bild. Auch ein Sportfest steht an.

Neumünster | Zwar fällt das Sportprogramm in und um Neumünster ferienbedingt etwas schmaler aus als in den Wochen zuvor, doch können die Fans aus vielen unterschiedlichen Angeboten wählen. So bittet die Behinderten-Sportgemeinschaft zum Sportfest, die SG Wift präsentiert sich in der Handball-Oberliga erstmals vor eigenem Publikum, und im Fußball gibt es zwei echte...

