Die große Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Ein starkes Fußball-Wochenende und der Saisonstart im Handball laden zu Spielbesuchen ein.

Neumünster | Die Sportinteressierten in und um Neumünster können am Wochenende aus einer Vielzahl an Höhepunkten wählen. So spielen die drei Fußball-Schwergewichte allesamt zu Hause, wobei Landesligist VfR erstmals nach 314-tägiger Pause wieder in den Meisterschaftsbetrieb eingreift. Ebenfalls interessant: der Saisonstart im Handball unter anderem mit einer Heimpar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.