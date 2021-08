Die grosse Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Ganz viel Fußball und ein internationales Wassersport-Event wollen das Publikum begeistern.

Neumünster | Die Sportinteressierten bekommen am Wochenende 28./29. August einiges geboten. Nachfolgend die wichtigsten Termine: Fußball Oberliga Süd Sa., 14 Uhr: Eutin 08 – VfB Lübeck II; So., 14 Uhr: SV Todesfelde – Oldenburger SV, SV Eichede – FC Dornbreite Lübeck; So., 15 Uhr: Preußen Reinfeld – PSV Neumünster. Landesliga Mitte Sa., 13 Uhr: SpVg Eidertal Molf...

