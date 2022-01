Fussball : Das sind die Spielerwechsel in der Kreisliga Mitte

Das Karussell dreht sich kräftig. Zwei Trainer geben Abschied zum Saisonende bekannt.

Neumünster | Allmählich erwachen auch die Fußball-Kreisligisten aus dem Winterschlaf. Der Courier hat sich bei den sieben Vertretern des Altkreises Neumünster in der Staffel Mitte umgehört, wie der Stand der Dinge ist. Auffällig sind die Personalbewegungen in den Spielerkadern, ferner werden (mindestens) zwei Trainer am Saisonende das Zepter abgeben. SG Padenstedt ...

