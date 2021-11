Fußball-Landesliga Mitte : Das sind die Nachholtermine für den SVT und VfR Neumünster

Staffelleiter Gerd Freisler hat schnell reagiert und die zuletzt ausgefallenen Spiele neu angesetzt.

Neumünster | Das ging fix: Staffelleiter Gerd Freisler (Neumünster) hat die am Sonntag ausgefallenen Spiele in der Fußball-Landesliga Mitte neu angesetzt. Die Partie zwischen dem VfR und dem SVE Comet Kiel wird am Sonntag, 13. März, nachgeholt, die Begegnung des SV Tungendorf beim TuS Jevenstedt steigt exakt eine Woche später (20. März, jeweils 14 Uhr). Während es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.