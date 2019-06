Industriegebiet Süd in Neumünster : Das Sanitätshaus Kowsky expandiert

Der Seniorenbeirat der Stadt besuchte den Neubau an der Havelstraße. Das Unternehmen investierte hier eine Million Euro.

von Rolf Ziehm

27. Juni 2019, 16:18 Uhr

Das 1910 gegründete Sanitätshaus Kowsky ist ein Neumünsteraner Traditionsunternehmen – und steuert auf Wachstumskurs. Eine Million Euro investierte Kowsky jetzt in einen Neu- und Umbau am Standort Havelstraße 6, der die Aktivitäten bündelt.

Neben dem Sanitätshaus und der Firmenzentrale ist hier auch die zuvor an der Oderstraße angesiedelte Firma Handicar und das Podologiezentrum. Handicar (von Handicap-Car) baut Fahrzeuge behindertengerecht um, das am Standort erweiteret Podologiezentrum ist eine Praxis für medizinische Fußpflege. „Wir haben das alles zu einem zentralen Dienstleistungs- und Beratungszentrum zusammengeführt“, sagt Inhaber Jörg Kowsky, das das Familienunternehmen in vierter Generation führt.

Zwei Jahre wurde gebaut

In gut zwei Jahren Bauzeit ist an der Havelstraße ein 700 Quadratmeter großer Hallenneubau entstanden. Im bestehenden Trakt aus dem Jahr 1991 wurden Umbauten vorgenommen. Außerdem wurden auf weiteren 300 Quadratmetern Teile des vormaligen Lagers zu Büros und Werkstatträumen umgestaltet.

„Die Halle ist für die Zukunft ausgelegt“, sagt Prokurist Harry Pisall. „Wir könnten dort eine Art Atrium einziehen und so weitere Büroflächen gewinnen“, betont Jörg Kowsky. Vor allem aber schafft die neue Halle reichlich Ausstellungsfläche, etwa für einen behindertengerecht umgebauten Pkw, Rollatoren, Rollstühle und auch E-Rollstühle. Daneben gibt es Demoflächen für den barrierefreien Umbau im eigenen Heim.

In den klassischen Filialen ist für eine solche Präsentation oft nicht der Platz vorhanden. Kowsky: „Hier können wir unsere Kompetenzen als Vollsortimenter darstellen.“

Weitere Filialen öffnen

Das Sanitätshaus hat zurzeit zehn Standorte mit insgesamt 140 Mitarbeitern. In Neumünster sind das das Sanitätshaus und die Zentrale an der Havelstraße sowie eine Filiale am Kuhberg. Dazu kommen Niederlassungen in Schleswig, Rendsburg, Hohenwestedt, Bad Bramstedt, Plön, Schwerin und Parchim. Weitere Standorte sind am Sachsenring 26-28 in Neumünster und in Silberstedt geplant. Am Sachsenring beim Medizinischen Versorgungszentrum Dr. Lehmann soll im Juli eröffnet werden, in Silberstedt im August.