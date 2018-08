Boostedt : Das sagen die Boostedter

Wie steht es um das Miteinander von Flüchtlingen und Einheimischen? Der Courier fängt ein Stimmungsbild ein.

von Susanne Otto

10. August 2018, 07:30 Uhr

Boostedt | Anfang April 2015 zogen die ersten Flüchtlinge in die Boostedter Erstaufnahme ein. Über 2000 Menschen wurden in der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Spitzenzeiten beherbergt – begleitet von Protesten, Ängsten, Hilfsbereitschaft. Jetzt sagt Bürgermeister Hartmut König: „Das Klima in Boostedt hat sich verändert.“ Zurzeit leben in der Unterkunft 1351 Menschen, ein Drittel davon ohne Bleibeperspektive, denn: Seit Anfang 2017 befindet sich in der 4600-Seelen-Gemeinde auch die Landesunterkunft für Ausreisepflichtige. Für König ist Boostedt ein „Ankerzentrum durch die Hintertür“. Die Bürger beschweren sich bei ihm über die Anzahl der Flüchtlinge, das Auftreten von jungen Männern, insbesondere auch gegenüber Frauen, und über Alkoholkonsum.

Alexandra Bury, Christian Lipovsek und Michael Kierstein vom Courier hörten sich gestern in Boostedt um und fragten nach, wie Einwohner das Verhältnis zu den Flüchtlingen beurteilen.

Tanja Kottenkamp: „Ich wohne erst seit März dieses Jahres hier in Boostedt. Ich habe schon bemerkt, dass die Flüchtlinge hier ein Thema sind. Allerdings hatte ich persönlich noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema. Ich werde mich aber jetzt darüber informieren, da es ja sehr hochgekocht wird.“

Hans Weiß: „Ich kann mich nicht beklagen. Manche grüßen mich freundlich und gehen einfach weiter. Hin und wieder liegt Müll in der Einfahrt, den räume ich weg. Aber Reibereien sind mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Dass die Menschen Groll empfinden, weil sie abgeschoben werden, kann ich verstehen.“

Helga Pascoletti: „Es musste ja einmal so kommen. Die jungen Männer haben einfach Langeweile und gehen auch nicht mehr zum Deutschunterricht. Das macht mich sehr traurig. Wie soll das alles nur werden? Es sind auch nur Menschen, aber wir können nicht so viele bei uns in Boostedt aufnehmen.“

Harald Focke: „Ich habe keine Probleme mit den Flüchtlingen, aber es sind, wenn man sich die Einwohnerzahl von Boostedt anguckt, einfach zu viele. Vor allem beim Einkaufen merkt man das doch enorm. Die Menschen an sich fallen mir nicht unangenehm auf, aber es sind einfach zu viele für unser Dorf.“

Peter Voß: „Ich muss immer daran denken, was die Menschen hinter sich haben. Mir ist noch nichts unangenehm aufgefallen und Angst habe ich auch nicht. Wenn einige hier am Grundstück vorbei gehen, winke ich ihnen zu. Und die Erstaufnahme soll bleiben, irgendwo müssen die Leute doch hin.“

Irene Ernst: „Ich habe gehört, dass die Flüchtlinge nicht nur ihren Müll auf dem Truppenübungsplatz verteilen, sondern dort auch Lagerfeuer entfachen. Das kann bei der Trockenheit schnell eine große Gefahr sein und geht natürlich nicht.“

Christina Hübner: „Bevor die Flüchtlinge kamen, war ich pessimistisch. Als sie dann hier waren, war ich aber positiv gestimmt. Es waren viele Familien mit kleinen Kindern. Denen habe ich sehr gerne geholfen, weil sie mir leid getan haben. Die Stimmung ist aber gekippt, als viele alleinstehende junge Männer kamen.“

Joana Weden: „Ich gehe schon nicht mehr bei Aldi einkaufen, weil ich dort Angst habe, bedrängt zu werden. Die meist jungen Männer können einfach keine Distanz halten und mir ist das sehr unangenehm. Ich habe dort regelrecht Angst. Einmal gab es dort auch einen Zwischenfall, es dauerte eine Zeit, bis die Polizei kam. Trotzdem standen dann 30 bis 40 Flüchtlinge vor dem Laden. Eine Bekannte, die in der Nähe des Bahnhofs wohnt, erzählte mir, dass dort die Flüchtlinge sehr laut sind, über die Schienen laufen und das Areal auch als Toilette benutzen.“

Christel Koeppe-Ulbrich: „Viele in Boostedt meinen, dass es zu viele Flüchtlinge sind fürs Dorf. Die sitzen in der Kaserne und wissen nicht, was sie tun sollen. Ist doch klar, dass das nicht gut geht. Boostedt und das Land müssen sich überlegen, wie sie diese Leute beschäftigen, damit es nicht weiter zu Aggressionen kommt.“

Barbara Drews: „Die Flüchtlinge sind frustriert. Das ist ja auch kein Wunder, wenn so viele Leute auf einem Haufen hocken. Klar ist auch, dass die dann aggressiv werden. Ich kann verstehen, dass vor allem junge Mädchen und Ältere Angst vor denen haben. Die Einrichtung in Boostedt ist einfach zu groß.“

Doris Holst: „Wenn ich einen männlichen Flüchtling sehe, der hier durch die Straße läuft, bekomme ich Angst. Persönlich ist mir zum Glück noch nichts passiert. Aber das ganze Umfeld hat sich verändert. Bürgersteige und Verkehrsinseln werden ignoriert, es scheint bei vielen der Wille zu fehlen, sich anzupassen.“

Thomas Dähne geht häufig spazieren. Den Kontakt zu Flüchtlingen beschreibt er so: „Da ist mir noch keiner dumm gekommen, im Gegenteil, die meisten Leute sind freundlich und grüßen. Von mir aus braucht die Erstaufnahme nicht zu schließen, die Menschen müssen doch irgendwo unter kommen.“

Veronika Lange: „Ich fahre meine Kinder lieber von Großenaspe nach Boostedt, als sie mit dem Zug fahren zu lassen. Die Situation am Bahnhof ist die schlimmste auf der gesamten AKN-Strecke. Die Flüchtlinge lassen ihre Kinder in den Gleisen spielen, sie sitzen in den Büschen, sind laut und trinken. Das ist nicht schön.“

Alina Afflerbach: „Ich kann nichts Negatives über die Flüchtlinge sagen. Als ich mit der AKN gefahren bin, haben sie mich um Hilfe gebeten und sich auch bedankt. Früher gab es hier deutlich mehr Flüchtlinge in der Öffentlichkeit. Seit zwei Jahren hat die Zahl auf der Straße meiner Meinung nach deutlich abgenommen.“

Annette Botin: „Viele Deutsche sind gegen Flüchtlinge, das merke ich. Die Lage ist schwierig, wir haben ein Integrationsproblem. Das ist aber auch kein Wunder, wenn Flüchtlinge kostenlos Bahn fahren dürfen und Hilfe bekommen, während Hartz-IV-Empfänger und Alleinerziehende sich benachteiligt fühlen.“

Soraia Tesmer wohnt direkt an der Neumünsterstraße. „Die Leute sind immer freundlich und stören mich nicht. Natürlich, es gibt mehr Müll, aber es gibt Schlimmeres.“ Die Mutter hat über ihren Sohn Kontakt zu einer geflüchteten Familie und unterstützt sie gerne mit gebrauchten Sachen.

Ernst Ziemer: „Es ist ein Thema für uns. Es gibt einfach kein Miteinander zwischen Boostedtern und Flüchtlingen. Ich persönlich suche auch den Kontakt nicht. Aber es wird immer mehr Müll in die Gräben geschmissen, das ärgert mich. Allerdings spielt auch im Fußballverein einer mit, der sich an die Regeln hält.“

Ingo Meier: „Mir fällt auf, dass junge Männer in Gruppen bisweilen provozierend auftreten. Das ist bei den Älteren nicht der Fall. Wenn ich fünf oder sechs alkoholisierte junge Männer am Bahnhof sehe, mache ich einen Bogen um sie. Das würde ich bei deutschen Männern auch machen.“

Michelle Bock: „Wenn ich morgens Zeitungen austrage, wechsle ich nicht den Bürgersteig, sobald mir ein Flüchtling begegnet. Allerdings mache ich einen Bogen, wenn jemand betrunken erscheint, egal ob deutsch oder nicht. Ich wohne in der Nähe des Bahnhofs und beobachte, dass dort manchmal gepöbelt wird.“