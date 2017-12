Trappenkamp : Das Rotwild besetzt neue Gebiete

vergrößern 1 von 2 Foto: Seiler 1 von 2

von Susanne Otto

erstellt am 01.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Daldorf | Mitten im Erlebniswald Trappenkamp liegt das Waldhaus als zentrale Anlaufstelle. Hier ist ab sofort bis April 2018 die Wanderausstellung „Rotwild“ der Deutschen Wildtier-Stiftung zu sehen. Ein Aspekt der Schau: Das Rotwild breitet sich stark aus.

Röhrende Hirsche im Herbstwald, muntere Kälber, die im Spätsommer um ihre Mütter herumhüpfen, mythenumwobener König der Wälder, begehrliches Jagdgut einstiger herrschaftlicher Jagdgesellschaften, Sehnsuchtsmotiv unzähliger Gemälde und bis heute eine Wildart mit vielen Gesichtern und Facetten: All das ist Rotwild. Wie faszinierend, aber auch problembehaftet Deutschlands größte Hirschart ist, das zeigt seit Mittwoch eine Ausstellung der Deutschen Wildtier-Stiftung im Waldhaus des Erlebniswaldes Trappenkamp.

„Wir freuen uns, diese Wildart einmal nicht nur mit dem kleinen Bestand im Wildgehege des Erlebniswaldes, sondern auch einmal in einer aktuellen Ausstellung zeigen und den Besuchern näherbringen zu können“, eröffnete Erlebniswaldleiter Stephan Mense die Ausstellung. Mit dabei waren Dr. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier-Stiftung und Jens-Birger Bosse aus der Abteilung Waldbau und Jagd der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Präparate und sechs anschaulichen Tafeln mit vielen Informationen und Bildern bieten einen Einblick in das Leben der beeindruckenden Großwildart, die auch in Schleswig-Holstein nicht so selten ist. „Das Rotwild hat sich längst über die politischen Rahmenvorgaben hinweggesetzt, dass eine Ausbreitung eigentlich nicht gewünscht ist“, meinten Kinser und Bosse. So hat das Rotwild längst seine Einstände auf der Segeberger Heide, im Forst Iloo bei Neumünster oder in Großenaspe verlassen und neue Standorte besetzt.

So schön die fast flächendeckende Ausbreitung ökologisch für das Rotwild sei, so vielfältig seien die damit verbundenen Probleme, sagen Kinser, Bosse und Mense. Durch Verinselungen der Bestände drohen diese auch genetisch zu verarmen. Die Wildtierpopulation soll gesund bleiben und dabei sollen auch die Interessen der Waldbesitzer und Landwirte gewahrt werden.

„So sehr sich örtliche Jäger, etwa im Hollenbeker Holz zwischen Bokhorst und Bönebüttel, über das Auftauchen des Rotwildes freuen mögen, für die Waldbesitzer und Landwirte stellen neue Rotwildvorkommen eine Herausforderung dar“, sagt Kinser. Hierzu gehöre eine jahreszeitlich und regional abgestimmte und angemessene Bejagung.

Die Ausstellung gibt einen kleinen Einblick zum Thema „Rotwild“. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Erlebniswaldes – Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet.