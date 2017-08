Innenstadt : Das Rathaus ist eine Großbaustelle

vergrößern 1 von 3 Foto: Ziehm 1 von 3





Neumünster | Das Werbeschild für die Nordbau vor dem historischen Rathaus hat unfreiwillig Symbolcharakter, denn gleichzeitig sind Altes und Neues Rathaus eine Großbaustelle. Der Innenhof des 1984 eingeweihten neuen Verwaltungstrakts ist nahezu komplett eingerüstet. Auf gut 250 Quadratmetern Fassade wird eine neue Wärmeschutzverglasung eingebaut. Im 2. Obergeschoss beseitigen die Klempner einen Wasserschaden, und am Alten Rathaus wird ein Ziergiebel saniert.

Mit etwa 360 000 Euro am teuersten ist die Sanierung der Fassade am Neuen Rathaus. „Damals wurde die Fassade ohne thermische Trennung einfach nur auf die Stahlkonstruktion aufgesetzt. Das ist eine klassische Wärmebrücke, die im Winter zu reichlich Energieverlusten führt und im Sommer für Saunatemperaturen sorgt“, sagte Berthold Heitker von der Hochbauabteilung der Stadt und wies auf die ehemalige Pförtnerloge neben dem Aufzug: „Hier kann sich eigentlich niemand aufhalten, so heiß ist es dort.“

Jetzt bauen Handwerker eine thermisch getrennte Pfosten-Riegel-Fassade mit einer neuen Wärmeschutzverglasung ein. Die alten Fenster wurden dafür ausgebaut und die Lücken mit Platten geschlossen – „damit niemand ohne Einladung ins Rathaus einsteigen kann“, so Heitker. Bis Ende August soll die alte Fassade demontiert sein. Mitte Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Der Betrieb im Rathaus gehe normal weiter. „Wir haben Staubschutzwände aufgestellt, und der Zugang zu den Aufzügen und Treppen ist weiter möglich“, so Heitker.

Nicht im Haushalt eingeplant war der Wasserschaden in der Zwischendecke des 2. Obergeschosses. Hier ist eine Abwasserleitung undicht und muss ausgetauscht werden, was schon im Juli auffiel. Alle Abflüsse und Toiletten im Südflügel sind gesperrt. „Ich muss für jedes Glas Wasser und alles, was in den Ausguss geht, in den Nordflügel“, sagte Gerda Hirsch, die Sekretärin aus dem Vorzimmer von OB Dr. Olaf Tauras. In zwei Wochen soll der Schaden behoben sein.

Am Alten Rathaus gehen derweil die Sanierungsarbeiten am Traufgiebel nach Plan voran. Teile der Verfugung und des Schmuckmauerwerks müssen abgetragen und wieder an Ort und Stelle eingebaut werden. Außerdem wird die Verankerung des Giebels am Dach erneuert.

von Rolf Ziehm

erstellt am 16.Aug.2017 | 08:00 Uhr