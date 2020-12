Verborgene Schätze in Neumünster : Das Puppenhaus eines jüdischen Bankiers

Das Spielgebäude mit Veranda und Balkon erfreute viele Kinder. Über Umwege kam es nach Neumünster. Viele Fragen bleiben.

Es ist der Traum vieler Kinder – ein eigenes Puppenhaus. Auch das historische Exemplar, das seit einem Jahr in der Schatzkammer des Museums Tuch + Technik aufbewahrt wird, dürfte so manches Mädchen und vielleicht auch manchen Jungen über Generationen erfreut haben.

Christine Schütt (85), letzte Besitzerin des guten Stücks, erinnert sich an viele kleine Hauseigentümer, die in den vergangenen Jahrzehnten in dem großen Gebäude stundenlang ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Doch ausgerechnet über die erste kleine Hausherrin ist heute nichts mehr bekannt.

Wem gehörte das Puppenhaus einst?

Wer war das Kind, für das das dreistöckige Gebäude irgendwann vor Beginn der 1930er-Jahre erbaut wurde? Was wurde aus dem Mädchen und seiner Familie? Es gibt nur vage Hinweise darauf, warum der ursprüngliche Besitzer sich von dem hochherrschaftlichen Puppenhaus mit Veranda und Balkon trennen musste – und die führen zum dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte – dem Nationalsozialismus.

Aus dem Besitz eines jüdischen Bankiers

„Meine Freundin Ursula Düms aus Hamburg erhielt es 1932 im Alter von sechs Jahren von ihrem Großvater“, erzählt die Seniorin aus Neumünster. Der Großvater wiederum habe es von seinem Chef geschenkt bekommen, dem Leiter einer Privatbank in Hamburg. „Es war eine jüdische Bankiersfamilie, die damals über Umwege nach Amerika auswanderte“, berichtet Christine Schütt. Namen, Hintergründe oder Details über das Schicksal kennt sie nicht. „Darüber sprach man nicht. Auch nicht nach dem Krieg“, sagt sie.

Möblierung zum Teil erhalten

Was anschließend mit dem Puppenhaus geschah, lässt sich hingegen ziemlich lückenlos rekonstruieren. Als die kleine Ursula es in Hamburg bekam, war es möbliert, weiß Christine Schütt. Einiges davon ist noch erhalten. „Die Biedermeiermöbel, der Gasboiler, die Badewanne, die eisernen Bettgestelle und das Kinderbett gehörten dazu“, erinnert sie sich. Außerdem blieben der Fußboden, der Dachanstrich, ein Waschtisch mit Spiegel sowie einige Bilder erhalten.

Das stattliche dreigeschossige Gebäude wird so manches spielende Kind erst einmal überragt haben. Immerhin ist es rund 1,40 Meter hoch, 80 Zentimeter breit und knapp einen halben Meter tief. Gebaut wurde es aus massivem Holz. Vorne sind vier Türen angebracht, sodass es – ähnlich wie ein Schrank – auf- und zugeklappt werden kann.

Die Geschichte eines Spielzeugs Im Gegensatz zu Puppen, die es bereits in der Urzeit gab, entstand das erste bekannte Puppenhaus erst 1557. Herzog Albrecht V. von Bayern ließ es errichten – allerdings nicht als Spielzeug, sondern als reines Schaustück. Im 17. und 18. Jahrhundert übernahmen wohlhabende Familien zunehmend diese Idee und ließen sich ihre Häuser im Kleinformat nachbauen, um ihren Reichtum zu präsentieren. Das erste Puppenhaus, dem eine erzieherische Idee zugrunde lag, schuf 1631 Anna Köferlin in Nürnberg. Damit sollten Mädchen spielerisch auf ihre Aufgabe als Hausfrau vorbereitet werden. Im Biedermeier (1815 bis 1848) fand das Spielzeug weitere Verbreitung. Vorbild waren die Wohnungen gehobener Bürgerfamilien. Es gab auch einzelne Räume als Puppenstube oder -küche. Später wurden die Häuser industriell hergestellt, in ärmeren Familien wurden sie auch in Handarbeit gefertigt.

Umzug nach Gadeland

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Puppenhaus in einer großbürgerlichen Wohnung in der Hansestadt. Aus den frühen 30er-Jahren und den Kriegszeiten sind Möbel und Geschirr erhalten. Als einige Jahre später Ursulas Großvater starb, zog seine Witwe zu ihrer Enkelin, die mittlerweile mit ihrer Familie in Gadeland lebte.

Elektrisches Licht aus den 70er-Jahren

Hier nun durfte deren 1965 geborene Tochter mit dem Puppenhaus aus Hamburg spielen. In den 70er-Jahren wurde die Ausstattung durch weitere Möbel und Plastikgeschirr ergänzt. Es wurde modernisiert, erhielt elektrisches Licht, neue Tapeten und einen Außenanstrich in weiß.

Eine familiäre Veränderung machte 1983 Christine Schütt zur neuen Besitzerin des Puppenhauses. „Meine Freundin Ursula ließ sich scheiden und bot mir das Haus zum Erwerb an“, erzählt die Seniorin.

Obwohl sie keine Töchter hat, fanden sich oft Kinder, die mit dem seltenen Stück ausgiebig spielten.

Im Grundschulalter kamen gern Freundinnen meiner Söhne vorbei. Nachbarsmädchen liebten es, ebenso meine Enkelin und ihre Freundinnen. Bis 2006 wurde es immer wieder bespielt. Christine Schütt, Besitzerin seit 1983

Sie selbst stattete das Haus ebenfalls mit weiteren Einrichtungsgegenständen aus. Zum Beispiel kamen Muranogläser und ein blaues Kaffeegeschirr dazu. Auf dem Flohmarkt erwarb sie eine Möbelserie, die aus einem Holzblock geschnitten ist. „Ich besaß ein fast identisches Exemplar von 1943 bis 1945. Wenn man die Teile auseinandernimmt, hat man einen Tisch, zwei Stühle und zwei Bänkchen. Ein Brettchen auf die Bänkchen gelegt ergab mit zwei Zapfen verbunden ein Sofa. Ich vermute, dass dieses Spielzeug entweder von verwundeten Soldaten oder Gefangenen gefertigt wurde“, erzählt sie.

Was Christine Schütt in all den Jahren immer wieder beschäftigte: Sie hätte das Puppenhaus gern wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt – auch wenn niemand sicher sagen kann, wann es überhaupt gebaut wurde. Nachdem sie entdeckt hatte, dass unter dem weißen Außenanstrich noch die braune Originalfarbe vorhanden war, ließ sie es in eben diesem Ton 1985 von einem Maler wieder streichen.

Die überklebte Tapete hingegen ist bisher nicht wieder zum Vorschein gekommen. „Da haben mir die Fachleute gesagt, dass es die Ursprungstapete ruinieren würde, wenn man sie abtrennt“, sagt Christine Schütt bedauernd. Sie hofft, dass es eines Tages doch noch einmal eine Methode geben wird, die eine Rekonstruktion der Originalwände ermöglicht.

2010 bei einer Ausstellung im Tuch + Technik

Nachdem das Puppenhaus einige Jahre ein wenig vergessen bei Christine Schütt zu Hause stand, bekam es im Jahr 2010 gebührende Aufmerksamkeit, als es im Museum Tuch+Technik als Leihgabe in der Ausstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht“ zu sehen war. Im vergangenen Jahr überließ Christine Schütt das besondere Stück dem Museum, als sie in eine kleinere Wohnung umzog. Seitdem wird es im Magazin an der Klosterstraße aufbewahrt. Ab Mitte Dezember wird es in der Ausstellung über die „verborgenen Schätze“ im Museum vielleicht manche Kinderaugen zum Leuchten bringen.

