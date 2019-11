Anzeige // Kaminanzünder führen zur Lösung : Das Lebenshilfewerk Neumünster ist Partner beim Weihnachtspreisausschreiben – 87 Geschäfte sind dabei

Die Gärtnerei & Floristik Pfauenhof bietet Brennholz aus eigener Herstellung an. Und um dieses Brennholz dreht sich auch unsere diesjährige Frage.

09. November 2019, 00:00 Uhr

Neumünster | Die Frage lautet: Wie viele Kaminanzünder-Hölzer befinden sich in dem Glas, das in der Floristik der Gärtnerei Pfauenhof ausgestellt ist?

So funktioniert's: Das sind die Regeln

Die Mitspieler des Weihnachtspreisausschreibens müssen die Courier-Aufsteller, die in den Schaufenstern oder dem Eingangsbereich der teilnehmenden Neumünsteraner Geschäfte zu finden sind, entdecken. Hilfreich bei der Suche ist ein Stapel aus Kaminanzünder-Hölzern, der als Eyecatcher bei dem Aufsteller steht. Die gefundenen Zahlen werden ganz einfach auf dem Lösungsbogen am Ende der Print-Beilage notiert. Ist der Lösungsbogen vollständig ausgefüllt, werden die Zahlen nur noch addiert und heraus kommt im besten Fall die richtige Antwort auf die Preisfrage. Die Zahlen aus den Schaufenstern müssen auf dem Lösungsbogen auch der jeweiligen Firma zugeordnet werden. Ausschließlich Original- und vollständig ausgefüllte Lösungsbögen nehmen an der Verlosung teil.

Einsendeschluss: 18. November

Die komplett ausgefüllten Lösungsbögen müssen bis Montag, 18. November 2019, um 15 Uhr postalisch beim Holsteinischen Courier, Abteilung Sonderthemen, Kuhberg 34, in 24534 Neumünster eingegangen sein. Außerdem können die Lösungsbögen bis zum genannten Einsendeschluss auch direkt im Kundencenter des Holsteinischen Courier am Kuhberg 34 abgegeben werden.

Eine spätere Teilnahme ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und deren Angehörige dürfen an dem Weihnachtspreisausschreiben nicht teilnehmen.

Ca. 200 Gewinne warten auf die Glückspilze

Auch in diesem Jahr können sich die Teilnehmer mit der Glücksfee auf ihrer Seite auf rund 200 attraktive Gewinne freuen, die von den teilnehmenden Unternehmen gestiftet wurden. Als Hauptpreis winken 250 Euro in bar, die anschließend zum Beispiel direkt in Weihnachtsgeschenke für die Liebsten zu Hause investiert werden können. Der Zweitplatzierte darf sich über 150 Euro freuen, der dritte Platz ist mit 50 Euro in bar dotiert.

Tickets für den Hansa Park, Sea Life und ein Musical zu gewinnen

Das ist längst nicht alles, was die Teilnehmer beim 63. Weihnachtspreisausschreiben gewinnen können: Der Holsteinische Courier verlost zweimal zwei Tagestickets für 2 Personen sowie ein Tagesticket für 4 Personen für den HANSA-PARK in der Saison 2020. Außerdem gibt es fünfmal zwei Freikarten für Sea Life in Timmendorfer Strand zu gewinnen. Darüber hinaus werden für das große Familienmusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ am 7. Dezember 2019 in der Stadthalle Neumünster dreimal zwei Eintrittskarten verlost.

90 Cent für den guten Zweck

Um seine Chancen bei diesem Gewinnspiel zu erhöhen, können weitere Ausgaben des Weihnachtspreisausschreibens für je 90 Cent im Kundencenter des Holsteinischen Courier am Kuhberg erworben werden, womit man zugleich auch noch eine gute Sache unterstützt, denn der Erlös aus dem Verkauf kommt in diesem Jahr der Hospiz-Initiative Neumünster zugute.

Diese Unternehmen sind dabei

Dies sind die beteiligten Unternehmen, denen jeweils eine fortlaufende Ziffer zugeordnet ist. In dieser Reihenfolge werden die Firmen auch auf dem Lösungsbogen aufgeschrieben. Die Gewinner unseres Weihnachtspreisausschreibens geben wir am Sonnabend, 23. November, in unserer zweiten Sonderveröffentlichung bekannt. Allen Teilnehmern viel Spaß und gutes Gelingen!