Tscherno-Kids : Das Kinderfest wurde nach drinnen verlegt

Kinder aus der Ukraine erleben in Neumünster einen tollen Nachmittag, der von Familie Kliem gestaltet wurde.

07. Juli 2019, 17:05 Uhr

Ein buntes Fest gab es am Sonntagnachmittag für die krebskranken Kinder aus der Ukraine, die sich seit einer Woche in Neumünster rehabilitieren und von ihren Strahlen- und Chemotherapien erholen sollen. Geplant war die Party im Garten von Familie Kliem, doch weil sich die Sonne nicht blicken ließ, wurde kurzerhand in der Fröbelschule gefeiert, wo die 21 kleinen Patienten noch bis Ende Juli wohnen.

„Draußen ist es mit 13 Grad einfach zu kalt für die Kinder. Ihr Immunsystem ist geschwächt, wir können nicht riskieren, dass sie sich erkälten“, erklärte Organisatorin Eberhardine Seelig von der Teestube David. Der Butter- und Kirschkuchen schmeckte den Kindern, Helfern und Betreuern auch drinnen, und im Anschluss an die Kaffeetafel ging es an die Spiele, die das Ehepaar Kliem vorbereitet hatte. „Wir richten das Fest seit 25 Jahren immer wieder gerne aus, um den Kindern eine Freude zu machen“, erklärte Barbara Kliem, während sie Kekse an die Kinder verteilte.