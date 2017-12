Kinderferiendorf Neumünster : Das Kinderferiendorf gewinnt an Glanz

vergrößern 1 von 1 Foto: Kierstein 1 von 1

erstellt am 14.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Neumünster | Das Kinderferiendorf wird nach und nach saniert. „Das erste Gebäude ist schon komplett fertig“, sagte Bernd Ickert, Präsident des Rotary-Clubs.

Gestern trafen sich Ickert, „Past-Präsident“ Matthias Neumann und „Incoming-Präsident“ Rainer Bouss mit Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras vor Ort. Der Rotary-Club spendet noch einmal 16 000 für das Projekt. Somit sind in dem Topf für die Sanierung nun 280 000 Euro. „Wir werden allerdings 350 000 Euro brauchen, um das Projekt abzuschließen“, betonte Ickert. Jede Spende werde daher gern gesehen. „Dieses Projekt ist einzigartig, weil hier alle Service-Clubs zusammenarbeiten“, sagte OB Tauras.

Von Ickert ließ er sich die Fortschritte, die bereits in dem Feriendorf gemacht wurden, zeigen. „Jetzt sind die Sanitärräume dran“, sagte Ickert. Bei der Sanierung hilft die Innung tatkräftig mit. So wurde hier die überbetriebliche Ausbildung der Fliesenleger vorgenommen.

Die Waschräume sollen so in ganz neuem Glanz erstrahlen. Früher war dort eine Waschrinne angebracht. Jetzt sollen einzelne Waschbecken installiert werden. Dort haben die Auszubildenden ihre Kreativität spielen lassen und farbige Männchen an die Wände gebracht, die den Raum kindgerechter erscheinen lassen.

„Wir hoffen auch auf weitere Hilfe der Innung“, sagte Ickert, der lobte, dass die Firma Wigger die Materialien sehr günstig zur Verfügung gestellt habe.

Weiter gearbeitet wird ab dem 8. Januar. Dann wird das Sanitärhaus vollendet. Anschließend folgt die Sanierung der Dächer ab Mitte Januar. Schritt für Schritt entsteht ein neues Dorf.