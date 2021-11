Fußball-Oberliga Süd : Das ist die erste Diagnose bei Fyn Claasen vom PSV Neumünster

Der 24-Jährige hatte sich im Auswärtsspiel beim Oldenburger SV verletzt. Auch die Nachholtermine sind fix.

Neumünster | Fyn Claasen, Torschütze des Fußball-Oberligisten PSV Neumünster im Auswärtsspiel am Sonntag beim Oldenburger SV (1:5), hat sich mindestes einen Muskelfaserriss zugezogen. Das ergab die erste ärztlich Untersuchung am Montag beim 24-Jährigen. Genaueren Aufschluss soll nun eine MRT-Untersuchung am Mittwoch bringen. Zwei Spiele im Dezember Eine „schöne“ Be...

