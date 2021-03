Hein Tüt sagt „Guten Morgen‘‘ : Das ist absolut nicht tödlich

Hein Tüt erklärt, warum das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht den gesunden Menschenverstand ersetzen sollte.

23. März 2021, 07:00 Uhr

Kürzlich hat Hein gemeinsam mit seiner Nichte die Vorratskammer aufgeräumt. Da fanden sie so manchen kulinarischen Schatz, der zur Freude des Kindes ganz fix gefuttert werden muss. Nudelsoßen kurz vor dem Verfallsdatum, ebenso Kekse und Schokolade kramten sie hervor. Das würde ein Festessen werden, meinte die Kleine. Als sie jedoch eine Tüte Marshmallows entdeckte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits vor wenigen Tagen abgelaufen war, rümpfte sie die Nase und behauptete: „Die werfen wir dann mal weg.‘‘ Das sah Hein jedoch ganz anders. Denn: Was soll bei reinem Zucker bitteschön verderben? Dann erklärte er seiner Nichte: Für „mindestens haltbar bis...‘‘ sagt man in England „best before‘‘. Das heißt wörtlich übersetzt „am besten vor...‘‘ und nicht „tödlich ab“. Es macht also durchaus Sinn, sich nicht nur stumpf auf den Aufdruck zu verlassen.

