Corona : Das Impfzentrum Wahlstedt startet am 1. März

Zunächst wird in der Wahlstedter Turnhalle Astra-Zeneca verimpft.

Wahlstedt | Seit Dezember ist das Impfzentrum in Wahlstedt startklar, jetzt soll es am Montag, 1. März, endlich losgehen. Das teilt der Kreis Segeberg mit. 450 Impfungen pro Tag In der Sporthalle an der Nordlandstraße sind Schutzwände hochgezogen worden, um täglich ...

