53. Amtsköste in Neumünster : „Das Handwerk bietet tolle Perspektiven“

von Rolf Ziehm

erstellt am 18.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Volle Auftragsbücher bis fast Mitte 2018, dazu die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit vielen Jahren – eigentlich gibt es keinen Grund für das Handwerk zu klagen. Dennoch hob Kreishandwerksmeister Michael Kahl bei der 53. Amtsköste vor rund 100 Gästen im Hotel Prisma auch den mahnenden Finger.

Sorge bereitet den Innungsbetrieben der Facharbeiterbedarf und rückläufige Entwicklung der Lehrlingszahlen. 257 neue Ausbildungsverträge in Neumünster bedeuten ein Minus von 23. Kahl hofft, dass dies ein „Ausrutscher“ war und nicht Folge des „Akademisierungswahns“. Das Handwerk biete mit seiner Vielseitigkeit und „seinen technischen und innovativen Entwicklungen jedem Schüler, egal ob mit einfachem, mittlerem Schulabschluss oder Abitur tolle Möglichkeiten und Perspektiven“.

Glasklar war die Botschaft an die eingeladenen Ratspolitiker in der Debatte um konventionelle oder Modulbauweise bei öffentlichen Schulbauten. Die Kreishandwerkerschaft lehnt die Modulbauweise ab und meint, das auch begründen zu können. Die industriell vorgefertigte Modulbauweise sei weder schneller und günstiger, habe eine kürzere Lebensdauer und könne vom hiesigen Handwerk nicht ausgeführt werden. Kahl: „Es gehen der Stadt erhebliche Gewerbesteuereinnahmen verloren und das verdiente Geld wird nicht hier vor Ort wieder ausgegeben.“

Die Wertschöpfung müsse in Neumünster bleiben. „Wertschöpfung bedeutet: Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, nicht nur im Handwerk, sondern für die gesamte Wirtschaftsregion Neumünster. Hier ist das Handwerk in seiner Vielschichtigkeit das Rückgrat und ein starker Motor – und zwar in jeder Konjunkturlage.“

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger vertrat den wegen Sitzung der Kommunalen Arbeitgeberverbände verhinderten OB Dr. Olaf Tauras und lobte das Handwerk als „verlässliches Rückgrat der heimischen Wirtschaft“ und „Lehrherrn Nummer 1“.

Nicht nur OB Tauras, sondern auch Handwerkskammerpräsident Günther Stapelfeldt musste passen und wurde durch seinen Hauptgeschäftsführer Andreas Katschke vertreten. Er machte auf die „Willkommenslotsen“ der Kammer für Auszubildende aus Flüchtlingsländern aufmerksam. Katschke: „Wir brauchen jeden Einzelnen, weil der Fachkräftemangel das Handwerk schon im Griff hat.“

Auch die Nachfolge in den

Handwerksbetrieben entwickele sich inzwischen zu einem großen Problem. Das Handwerk hoffe daher auf eine Meistergründungsprämie in Schleswig-Holstein, wie es sie in anderen Bundesländern schon gebe.