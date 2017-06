Diamantene Hochzeit : „Das Glück schwamm im Einfelder See“

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Wasbek | „Dass wir einander gefunden haben, ist ein großes Glück“, dessen sind sich die Eheleute Rotraud (83) und Heinz-Joachim Kammer (85) sicher. Und zum Beweis feiern die beiden heute in Wasbek ihre diamantene Hochzeit.

Kennen und lieben gelernt haben sich, die aus Neumünster stammende Lehrertochter und der gelernte Werkzeugmacher, der als Jugendlicher aus dem damaligen Treptow an der Rega (heute: Trzebiatow) nach Kleinharrie kam, durch einen glücklichen Zufall am Einfelder See.

„Ich war mit einer Freundin am See, um zu baden. Es waren nicht mehr viele Leute da. Plötzlich hielt jedoch ein Ruderboot auf uns zu, in dem zwei junge Männer saßen. Diese sprangen dann zu uns ins Wasser. Anschließend waren wir eine Brause trinken und haben uns unterhalten. Und nachdem die Jungs uns brav nach Hause begleitet hatten, waren Heinz und ich ein Paar“, berichtet Rotraud Kammer.

Nachdem der junge Mann ganz offiziell bei seinem Schwiegervater um die Hand der Tochter angehalten hatte, läuteten für die beiden am 22. Juni 1957 die Hochzeitsglocken. Und im Anschluss erblickten mit Karina, Olaf, Arne, Helge und Frauke fünf Kinder das Licht der Welt. Mit dem dritten Säugling auf dem Arm zogen die Kammers dann in ihr schmuckes Haus in Wasbek, in dem sie sich auch heute noch sehr wohl wohlfühlen. Traurigerweise verstarb Arne im Alter von 17 Jahren durch einen Motorradunfall. Für das Paar folgten viele Jahre der intensiven Trauer. Doch der Glaube gab ihnen Kraft. Denn die anderen Kinder sollten ja liebvoll und umsorgt aufwachsen. Neben ihren umfangreichen Aufgaben als Hausfrau und Mutter blieb Rotraud Kammer ihrem Beruf als Bürokraft treu. Ihr Ehemann arbeitete indessen bis zum gemeinsamen Renteneintritt im Jahr 1994 bei der AEG in Neumünster.

In die weite Welt zog es die beiden Familienmenschen eher selten. Dennoch ging es einige Male nach Dänemark und auch zahlreiche Fahrradtouren wurden unternommen. „Langweilig war uns nie. Schließlich wollten Haus und Hof versorgt sein. Außerdem war ich immer schon ein leidenschaftlicher Angler. Und wir haben gemeinsam mit großer Freude lange Jahre in verschiedenen Chören gesungen“, erzählt der Jubilar.

Stolz sind die zehnfachen Großeltern auf ihre Enkel. Und die werden natürlich ebenso wie der Rest der Familie und zahlreiche Freunde das 60-jährige Ehejubiläum heute nach dem Besuch der Wasbeker Friedenskirche gebührend feiern.