Frühchen : Das FEK ist auf Frühgeburten vorbereitet

vergrößern 1 von 1 Foto: mor 1 von 1

von Dörte Moritzen

erstellt am 17.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Zirka 1020 Kinder werden in jedem Jahr im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) geboren. 90 bis 100 von ihnen erblicken als Frühgeborene – also vor der 37. Schwangerschaftswoche – das Licht der Welt. Ungefähr zehn gelten mit weniger als 1500 Gramm Geburtsgewicht als sogenannte Extrem-Frühchen. Die Klinik ist mit seinem Perintalzentrum auf alle möglichen Komplikationen bei Geburten eingerichtet – so auch auf die besonderen Probleme der Frühgeborenen. Hier arbeiten besonders spezialisierte Kinderärzte eng mit den Geburtshelfern und Anästhesisten zusammen. Eine Neugeborenen-Intensivstation mit sechs Plätzen, auf der Babys beatmet werden können, steht ebenso zur Verfügung wie Operationsmöglichkeiten – und das alles auch am Wochenende und nachts.

Zurzeit sind vier der kleinen Bettchen mit Frühchen belegt. Eines der Kinder wurde im August in der 25. Schwangerschaftswoche mit nur 800 Gramm geboren. „Wenn alles gut läuft, kann das Kind demnächst ungefähr zur Zeit des eigentlich errechneten Geburtstermins entlassen werden“, sagt Dr. Maria Thuresson, leitende Oberärztin der Kinderintensivstation, zuversichtlich.

Warum es zu einer Frühgeburt kommt, kann nicht immer geklärt werden. Blutdruckprobleme, Diabetes, Infektionen oder Gerinnungsstörungen bei der Mutter können ebenso Auslöser sein wie zum Beispiel das Rauchen oder Übergewicht. Aber auch genetische Störungen beim Kind oder Mehrlingsschwangerschaften können zum Frühstart führen.

Deutlich über 90 Prozent der Extremfrühchen überleben den schnellen Start, erklärt Dr. Ismail Yildiz, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am FEK. Ab der 24. Schwangerschaftswoche gelten Kinder als lebensfähig. Mädchen sind widerstandsfähiger als Jungen. Doch besonders frühe Geburten bergen für jedes Geschlecht viele Risiken. Typische Probleme bereitet die oft noch unreife Lunge. Auch das Verdauungssystem muss sich erst anpassen, neigt häufig zu Entzündungen, so die Ärzte. Zudem besteht die Gefahr von Hirnblutungen, weil das Gehirn noch nicht voll ausgebildet ist. Blutmangel und Knochenschwäche treten außerdem immer wieder auf – um nur einige Risiken zu nennen. Mit Medikamenten sowie technischer Unterstützung, aber auch Operationen können die Probleme oft gut behandelt werden. Da hat sich sich in der medizinischen Forschung in den vergangenen Jahren viel zugunsten der kleinen Patienten getan.

„Aber es kommt letzendlich im Wesentlichen darauf an, wie die Kinder starten“, weiß Dr. Yildiz. Besonders hilfreich ist für ihn und sein Team, wenn die Mütter mit einer Risikoschwangerschaft früh ins FEK kommen. „Das erhöht die Chancen für die Kinder enorm und reduziert Folgeschäden. Wir haben hier die Fachkompetenz. Oft kann die drohende Frühgeburt durch Medikamente noch hinausgezögert werden – und da zählt jeder Tag“, weiß der Chefarzt. Auch kann zum Beispiel die kindliche Lunge über Medikamente noch vor der Geburt auf ihre Funktion vorbereitet werden.

Als Perinatalzentrum kooperiert die Kinderklinik des FEK mit dem Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg auf dem Gebiet der Kinderchirurgie. Sollte ein Frühchen für eine OP nicht transportfähig sein, kommen die Spezialisten aus Hamburg für den Eingriff auch ins FEK.

Doch medizinische Kunst und High-Tech-Medizin – das wissen die Ärzte aus jahrelanger Erfahrung – sind längst nicht alles, was die Mini-Patienten stärkt. „Besonders, wenn die kritische Phase vorbei ist, brauchen die Kinder vor allem Ruhe und Routine in ihrem Leben. „Wir fördern deshalb die Eltern-Kind-Bindung und schaffen hier auch auf der Intensivstation eine möglichst familiäre Atmosphäre“, erzählen die Mediziner sowie Intensivschwester Anke Lux. Eltern, die weiter weg wohnen, bekommen sogar die Möglichkeit, im Dachgeschoss der Klinik ein Zimmer zu beziehen, um in der Nähe ihres Kindes zu sein.