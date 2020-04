Seniorenmagazin : Das evakuierte Klavier hat mein Leben geprägt

Wie Elfriede Jacobsen aus Neumünster als Kind zum Klavierspielen kam.

30. April 2020, 18:27 Uhr

Als in den 40er-Jahren die Bomben vom Himmel fielen und viele Menschen ganz plötzlich alles verloren, wurde oft nach Auswegen gesucht. Wir zum Beispiel wohnten im Erzgebirge am Rand einer mittelgroßen Stadt, wo sich die Straßen und Wege zwischen Feldern und Weiden am Waldrand verloren, und haben wenig vom Krieg mitbekommen. Eigentlich kam das ganze Elend erst nach Kriegsende auf uns zu, als es nichts mehr gab und viele Menschen einfach verhungerten und erfroren.

Wertvolles wurde in Sicherheit gebracht



Noch im Krieg wurde aus den Städten nach Möglichkeit Wertvolles evakuiert, in Sicherheit gebracht. Meine Tanten in Chemnitz hatten Bekannte, die ein Klavier besaßen. Und dieses Klavier kam eines Tages bei uns an. Keine Ahnung, was bis dahin bei den uns Fremden ablief, bei meinen Tanten, die sich um den Transport kümmerten. Meine Mutter machte mühelos etwas Platz in der „guten Stube“, und wir hatten ein Klavier. Ich bekam also mit neun Jahren Klavierunterricht, und ab da brauchte ich nichts anderes mehr – ich war einfach mit dieser besonderen Art Spielzeug glücklich.

Fünf Jahre Unterricht während des Krieges

Ich hatte fünf Jahre lang ein Klavier – bis wir die SBZ (Sowjetische Besatzungszone) verließen. Da war der Krieg längst zu Ende. Das Klavier ging zurück zu seinen Eigentümern. Sie hatten tatsächlich bei einem Bombenangriff alles verloren, nur nicht das Klavier. Solange ich darauf übte, durfte ich es behalten, nun machte es die Reise nach Chemnitz zurück, während wir auf Umwegen zu unserem Vater reisten.

Dann hatte ich einige Jahre kein Klavier, konnte nur ab und zu mal bei neuen Kollegen meines Vaters ein bisschen spielen. Immerhin konnte ich Gelerntes hin und wieder aufwärmen. Als ich meinen Mann kennenlernte, hatte ich wieder ein Klavier und später sogar eine Hausorgel. Als ich schon zwei Kinder hatte, gab es in unserer Nähe einen Orgelkursus für nebenamtliche Organisten.

Ich wurde nebenamtliche Organistin

Als ich nach einem Jahr die Prüfung ablegte, war ich 30 Jahre alt und hatte bald eine Orgelstelle mit Gottesdiensten, Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten. Um die zu erreichen, brauchte ich den Führerschein. Den habe ich dann – schwanger mit dem vierten Kind – gemacht, alles ohne die Möglichkeit eines Kindergartens oder ähnlicher Hilfen, aber immer glücklich über diese Herausforderungen. Jetzt – wo ich alt bin – spiele ich immer noch Klavier und auch noch Orgel und kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben sich ohne dieses evakuierte Klavier gestaltet hätte.