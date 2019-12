Theater in der Stadthalle Neumünster : Das „Ensemble arabesques Hamburg“ lieferte ein hinreißendes Bläserkonzert

Dass zwei Musiker fehlten, beinträchtigte den Genuss nicht. Die Doppelbesetzung der Instrumente entfaltete auch so ihren Reiz.

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 12:09 Uhr

Hin und weg von Bläsertönen waren am Montagabend rund 230 Besucher im Theater der Stadthalle. Das „Ensemble arabesques Hamburg“ gastierte für ein hinreißendes Konzert. Statt der angekündigten zehn Holz-und Blechbläser spielten nur acht Musiker auf, aber das Publikum war trotzdem tief ergriffen von ihrem exzellenten Auftritt.

Hochkonzentriert saßen die Männer und Frauen vor ihren Noten, und wenn ihre Minen in den kurzen Pausen zwischen den Werken immer noch ernst blieben, spürte man, wie viel harte Arbeit hinter dem fließend leichtem Spiel steckt. Genau auf die Besetzung zugeschnitten wählte das Ensemble als Eingang Ludwig van Beethovens Oktett in Es-Dur, das der Komponist in seiner Vor-Wiener-Zeit in Bonn 1792 für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte und zwei Hörner geschrieben hatte. Es ist das einzige Bläseroktett Beethovens. Daran schloss sich Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade in Es-Dur an, die Mozart ursprünglich für sechs Bläser verfasst und nachträglich zwei Oboen hinzugefügt hatte.

Das „Ensemble arabesques Hamburg“ ist eine variable Besetzung von Orchester-Solisten aus ganz Deutschland sowie Musikern aus Hamburger Orchestern um den Solo-Oboisten des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, Nicolas Thiébaud.

Schwer begeistert von dem Konzert war die Besucherin Elke Dietrich, die meinte: „Es ist wunderbar. Ich finde die Doppelbesetzung der Instrumente sehr interessant. Ich kann mich einfach zurücklehnen und diese herrliche Musik genießen.“ Nach der Pause standen das Nonetto von Louis Théodore Gouvy und Mendelssohn Bartholdys Sommernachtstraum auf dem Programm.