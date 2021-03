Fußballhalle ohne Zukunft : Das Aus für die Stefan Schnoor Arena in Neumünster ist besiegelt

Investor Philip Brügge übernimmt das Areal an der Fehmarnstraße. Schöne Erinnerungen bleiben.

Neumünster | Thomas Helmer, „Manni“ Kaltz, Michael Rummenigge – dazu auch noch Ansgar Brinkmann, Gerhard Delling und Dieter Schlindwein: Einen „Promi“-Auflauf wie am 5. Juni 2010 hatte Neumünster selten gesehen. Es war der Tag, an dem die Stefan Schnoor Arena, das Indoor-Soccercenter an der Fehmarnstraße, mit rund 1000 Gästen feierlich eröffnet wurde. Eine illustre...

