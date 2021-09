Fußball im Altkreis Neumünster : Daniel Hahne und der Reiz an der Verbandsliga

Im Courier-Interview spricht der 28-Jährige über den Konkurrenzkampf im Tor und das Abschneiden der FSG Saxonia.

Avatar_shz von Simon Kortum

16. September 2021, 14:07 Uhr

Vier Spieltage sind absolviert in der Fußball-Verbandsliga Ost. Wohin die Reise der FSG Saxonia tabellarisch in dieser Saison geht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostizieren. Den beiden Siegen zum Auftakt folgten zwei enttäuschende Unentschieden gegen zuvor punktlose Teams.

Immerhin ist das Team von Trainer Ralf Hartmann damit noch ungeschlagen. Zudem gelang der Einzug ins Kreispokalfinale. Großen Anteil daran hatte Torhüter Daniel Hahne, der in einem dramatischen Entscheidungsschießen beim TSV Plön einen Elfmeter parierte. Der Schlussmann, der in der kommenden Woche seinen 29. Geburtstag feiern wird, ist vor dieser Saison vom Kreisligisten TuS Tensfeld zur FSG gewechselt. Geboren wurde „Fahne“ in Bad Segeberg, sein Fußballerherz schlägt für den FC Hansa Rostock. Der Courier unterhielt sich mit dem gelernten Industriemeister vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei der Probsteier SG 2012.

Gegen zwei Kellerkinder kam Ihr Team zuletzt jeweils nur zu einem Unentschieden. Wie groß ist die Enttäuschung?

Gegen den Wiker SV mussten wir am Ende damit zufrieden sein, dass wir uns in Unterzahl immerhin noch den 2:2-Ausgleich erkämpfen konnten. Nach dem bislang letzten Spiel gegen Dobersdorf/Probsteierhagen war aber schon eine gewisse Enttäuschung zu spüren. Da hatten wir uns mehr erhofft.

Davor gab es zwei Siege, sodass acht Punkte nach vier Partien zu Buche stehen. Wie fällt das erste Zwischenfazit aus?

Positiv. Auch wenn es vielleicht noch mehr Punkte mehr hätten sein können, stehen wir ohne Niederlage weiterhin in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. In den nächsten Spielen müssen wir unsere Hausaufgaben machen und wieder gieriger auf den Sieg sein.

Im Kader der FSG Saxonia stehen drei Torhüter. Gibt es einen richtigen Konkurrenzkampf?

Natürlich gibt es einen gesunden Konkurrenzkampf, denn ohne Konkurrenz kann man nicht wachsen und sich selbst verbessern. Aber jeder kann von dem anderen auch noch etwas lernen. Wir arbeiten als Team gemeinsam, um im richtigen Moment da zu sein und der Mannschaft zu helfen.

Warum sind Sie vom TuS Tensfeld zu Saxonia gewechselt?

Einige Freunde von mir spielen bei der FSG. Zudem war ein gewisser Reiz da, es jetzt noch mal in der Verbandsliga zu versuchen, bevor man zu alt ist und sich vielleicht ärgert, den Schritt nie gemacht zu haben.

Sie wurden im Pokal-Halbfinale eingewechselt, das anschließend im Elfmeterschießen gewonnen wurde. Durch einen gehaltenen „Elfer“ hatten Sie entscheidenden Anteil am Finaleinzug. War das für Sie ein besonderes Spiel?

Ein Pokal-Halbfinale ist für jeden ein besonderes Spiel, weil das Finale so dicht vor den Augen ist. Mich freut es natürlich, dass ich der Mannschaft und unseren „alten“ Wankendorfern dabei helfen konnte, dass sie und wir alle nun das Pokalfinale im eigenen Stadion spielen können.

Das Finale findet aber erst kommendes Jahr statt. Hätten Sie dieses Highlight lieber schon jetzt gehabt?

Es ist ein guter Zeitpunkt, um die Saison mit einem Fest zu beenden. Egal, was vorher in der Saison noch passiert, dort werden wir noch mal alle Kräfte mobilisieren. Und dann heißt es für uns, das Finale einfach nur zu genießen.

Was ist in dieser Saison für Saxonia in der Verbandsliga Ost möglich?

Das haben wir alles selbst in der Hand. Wenn wir es schaffen, unsere Trainingsbeteiligung hoch zu halten und unsere gelegentlichen Ausfälle zu kompensieren, dann werden wir oben mitspielen. Wie hoch es geht, liegt einzig und alleine an uns selbst.

Am Sonntag geht es nach Schönberg zur Probsteier SG. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Die Partie wird vom Gegner her ähnlich wie die letzten beiden, allerdings sind wir darauf jetzt gut vorbereitet und wissen, was wir besser machen müssen, um auch Gegner zu schlagen, die tabellarisch unter uns stehen.