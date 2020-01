Rasante irische Stepp-Show : „Danceperados of Ireland“ gastieren in Neumünster

Das Tanzshow-Team präsentiert sein Programm „Whiskey you are the devil“ im Theater in der Stadthalle.

von Gabriele Vaquette

12. Januar 2020, 14:26 Uhr

Überschäumende Lebendigkeit, authentische Freude am Tanz: Auf ihrer „Whiskey you are the devil“-Tour gastieren die „Danceperados of Ireland“ am Dienstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Theater in der Stadthalle. Es gibt noch Karten.

Die Begeisterung für den Stepptanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei übersetzt heißt sie „die Tanzwütigen“ – und den Iren liegt das Singen und Spielen im Blut. Für die Choreografie der Show ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl Solist bei „Riverdance“ als auch „Lord of the Dance“. Nach Michael Flatley dürfte er wohl der Stepptänzer mit dem größten Profil und einer beeindruckenden Biografie sein.

Die Iren sind für ihre Kunstfertigkeiten und Leidenschaften weltberühmt. Dazu gehört ohne Wenn und Aber der irische Whiskey. Wie beim Tanz oder Gesang wird auch hier das Wissen und Können von Generation zu Generation weitergegeben. Und ein Schelm, der beim Namen der Tour etwas Böses denkt – die Show ist keine Huldigung an die Trinkfreudigkeit der Iren. Die Iren tranken oft, um Unterdrückung, Hunger und Perspektivlosigkeit zu verdrängen. Viele Arbeitsplätze hingen vom Wohl der Whiskeyindustrie ab. Den Preis dafür zahlten jedoch viele mit ihrer Abhängigkeit.

Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin – also in Irland – zu sein. Begleitet werden die Tänzer von einem Live-Orchester. Die Sängerin Geraldine MacGowan gehört zu den Pionieren des Irish Folk Revivals der 70er-Jahre. Als musikalischer Direktor fungiert der Akkordeon-Virtuose Eimhin Liddy. Mehr Infos: www.danceperados.com.

Karten kosten zwischen 39,90 bis 49,90 Euro, es gibt sie im Konzertbüro Auch & Kneidl, Tel. 44064 / -65.