Serie „Verborgene Schätze“ : Damenkleid aus Papier im Magazin des Museums Tuch + Technik in Neumünster

Kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs wurde Rohstoffe so knapp, dass die Textilindustrie auf ungewöhnliches Material zurückgreifen musste.

von Dörte Moritzen

03. August 2020, 15:08 Uhr

Sie schlummern im Verborgenen: Um die besondere Geschichte Neumünsters und die damit eng verknüpfte Historie der Textilproduktion zu bewahren und zu dokumentieren, sammelt das Museum Tuch+Technik hinter den Kulissen in seinen Magazinen manch interessanten Schatz. In einer Serie holt der Courier gemeinsam mit den Experten des Museums ausgewählte Exponate ans Tageslicht. Heute: Das Papierkleid.

Das lange, grün-blaue Damenkleid aus dem Jahr 1917 ist aufwändig gearbeitet: Gelbe, rote und grüne Blumen zieren das edle Stück. Auf ganzer Länge wurden Falten eingearbeitet, so dass das Kleid besonders hübsch fällt. Eine Knopfleiste, ein Gürtel sowie ein Matrosenkragen machen es zu einem echten Hingucker. Wer das historische Kleidungsstück – vorsichtig mit Handschuhen – anfasst, ist erstaunt, wie fest es sich anfühlt. Es erinnert an eine Mischung aus extrem stabilem Leinen und Jute. Doch das seltene Exponat, das im Magazin des Museums Tuch + Technik in Wasbek aufbewahrt wird, ist aus Papier gefertigt. Es knistert nicht und ist absolut reißfest.

Das Kleid aus sogenanntem Papiergewebe ist ein eindeutiges Spiegelbild der Not und Rohstoffknappheit gegen Ende des Ersten Weltkriegs, die auch den Norden Deutschlands erreicht hatte. Gefertigt wurde es in der Zeit größten Mangels, die als Steckrüben- oder Hungerwinter (1916/1917) in die Geschichte einging und durch kriegswirtschaftliche Probleme und die britische Seeblockade in der Nordsee ausgelöst wurde. „Das Kleid hing im Jahr 1917 im Schaufenster der Firma J. H.Behr in Uetersen“, heißt es auf einer Karteikarte zu dem seltenen Exponat. Das aus Papierfäden gewebte Kleid gilt schon lange als eine Besonderheit der Sammlung.

Im Magazin in Wasbek findet sich zum Thema Kleidung aus Ersatzrohstoffen auch ein interessanter Zeitzeugenbericht. Einer Frau namens Margerethe Jürgs aus Moorrege (Kreis Pinneberg) schreibt über ein ähnliches Kleid aus ihrer Kinderzeit: „Ich kann mich genau daran erinnern, im September 1917 ein Papierkleid getragen zu haben. Es war schwarz-weiß gemustert, wie Pepitamuster, mit einem Matrosenkragen und hatte lange Ärmel. Meine Mutter muss das Kleid im Vorjahr gekauft haben, denn die Kleider gab es nur zu Weihnachten und Pfingsten. Diese Kleider wurden dann als ‚Sonntagskleider‘ getragen, und im folgenden Jahr wurden sie ‚Spielkleider‘. (...) Ich meine, diese Kleider waren recht teuer. Das Kleid muss auch waschbar gewesen sein, denn sonst hätte es meine Mutter sicherlich nicht für die Kinder gekauft. Ich kann mich deshalb noch genau an das Kleid erinnern, weil wir es wegen des groben Materials beim Spielen im Sand als Sieb benutzen konnten, es war aber angenehm und weich zu tragen.“

>Die in dieser Serie vorgestellten Exponate werden vom 10. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021 in einer Ausstellung im Museum Tuch+Technik zu sehen sein.