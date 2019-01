Theater in Neumünster : "Damals"-Konzert fällt aus

Der Veranstalter gab am Donnerstag den neuen Termin am 16. Oktober bekannt - Tickets behalten ihre Gültigkeit.

von Gabriele Vaquette

31. Januar 2019, 13:20 Uhr

Neumünster | Unter dem Motto „Damals“ sollten am Freitag, 1. Februar, um 19.30 Uhr die „Easybeats“, die „Trems“ (Ex-Tremeloes) und die „Glitterband“ im Theater in der Stadthalle auftreten. Dieses Konzert sagte der Veranstalter ab und teilte erst am Donnerstag mit, dass es auf den 16. Oktober verschoben wird. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, so der Veranstalter. Tickets kosten zwischen 41 und 50 Euro, es gibt sie auch im Courier-Kundencenter, Kuhberg 34.