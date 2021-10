Fußball im Altkreis Neumünster : Dänischenhagen stoppt die Siegesserie von Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Nortorf

Nach fünf Dreiern hintereinander muss sich die Doege-Elf dem Verfolger mit 0:2 geschlagen geben.

von Arne Schmuck

10. Oktober 2021, 14:29 Uhr

Spätestens seit dem Abpfiff des siebten Saisonspiels weiß nun auch der TuS Nortorf, dass die Bäume in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost nicht in den Himmel wachsen. Der bisherige Spitzenreiter kassierte nach zuvor fünf Siegen in Folge gegen den Verfolger MTV Dänischenhagen eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage.

Was passiert am Sonntag?

Zwar sind die Nortorfer noch vor den Spielen am Sonntag Tabellenführer, werden Platz 1 aber räumen müssen, da mit dem TSV Altenholz II und der SG Eckernförde/Fleckeby zwei weitere Verfolger direkt aufeinandertreffen. Einer dieser beiden wird auf jeden Fall vorbeiziehen, und auch Schleswig IF (beim FC Fockbek) kann die Nortorfer am Sonntag überflügeln.

Fremdwort Handlungsschnelligkeit

„Unsere Niederlage geht vollkommen in Ordnung. Wir hätten noch drei Stunden weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, urteilte TuS-Trainer Fabian Doege. Dänischenhagen lief die Hausherren hoch an, was Letzteren eigentlich eher behagt. In der eigenen Hälfte schaffte es Nortorf dann auch, sich zu befreien, „doch in der gegnerischen Hälfte haben wir kaum einmal stattgefunden“, berichtete Fabian Doege, der erstmals in dieser Saison auf Innenverteidiger Jan-Niklas Boysen (privat verhindert) verzichten musste.

Jedes Mal, wenn es um Handlungsschnelligkeit ging, zogen seine Schützlinge den Kürzeren. Dementsprechend sparsam fiel auf dem Nortorfer Notizzettel die Spalte mit wirklich nennenswerten Chancen aus. Alexander Gerst hätte „nach dem einzigen Steckpass in die Schnittstelle des MTV“ (O-Ton Fabian Doege) das 1:0 markieren können, scheiterte jedoch ebenso wie Toptorjäger Rouven Lamprecht, der es zwei Mal aus etwas größerer Entfernung versuchte. Die Gäste verzeichneten die besseren Gelegenheiten, benötigten allerdings einen von TuS-Torwart Jonas Jakubzik verursachten Foulelfmeter, um durch Jonas Voth in Führung zu gehen (40.).

Zwei halbe Chancen

Nach dem Wiederbeginn erlebte das Nortorfer Angriffsspiel keine Besserung. Durch Marvin Kaul und Marvin Sievertsen besaßen die Platzherren zwei „halbe“ Chancen, „die zusammengerechnet eine ganze ergeben“, wie Fabian Doege mit einem Anflug von Galgenhumor süffisant anmerkte. In der 66. Minute holte der Coach zum Radikalschlag aus, wechselte vier Spieler gleichzeitig ein. Gleichzeitig stellte er von 4-4-2 auf 3-4-3 um und spiegelte damit das taktische System des MTV. „Doch es lief genauso weiter. Die Duelle Mann gegen Mann haben uns nichts gebracht“, sah Fabian Doege keinerlei Steigerung. Und so machte Tony Buck mit dem 0:2 alles klar (79.).

Fabian Doege sprach bilanzierend von der „schwächsten Saisonleistung“ und lobte die ebenso robusten wie überzeugenden Gäste: „Dänischenhagen hat einen klaren Plan, das ist eine Herrenmannschaft.“