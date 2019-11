Chorkonzert in der Stadthalle : Courier verlost Karten für das sh:z-Weihnachtskonzert

Der Knabenchor St. Petersburg kommt am Freitag in den Festsaal der Stadthalle. Mit dabei ist auch das Peters-Quartett.

von Hannes Harding

26. November 2019, 18:45 Uhr

Es weihnachtet wieder - auch in musikalischer Hinsicht! Schließlich zieht es den international erfolgreichen Knabenchor St. Petersburg um Dirigenten und Chorgründer Vadim Ptscholkin auch in diesem Jahr pünktlich zur Adventszeit wieder in den Norden, wo die stimmgewaltigen und erstklassig geschulten Nachwuchssänger bereits in 2018 für ausverkaufte Hallen sorgten.

Zuhörer dürfen sich erneut auf ein abwechslungsreiches Programm aus deutschen Weihnachtsmelodien, russischen Volksliedern und Opern-Arien freuen, die sie am Freitag, 29. November, ab 18 Uhr im aufwendig geschmückten Festsaal der Stadthalle erwarten.

Unterstützung erhalten die rund 50 Jungen durch das nicht weniger berühmte Peters-Quartett. Die begehrten Karten für das Weihnachtskonzert sind je nach Preiskategorie für 28,50 Euro (Preiskategorie 2)/ 32,50 Euro ab sofort in allen sh:z-Kundencentern erhältlich. Abonnenten einer Tageszeitung des sh:z erhalten jeweils drei Euro Rabatt.

Der Courier verlost zudem fünf mal zwei Karten aus der Preiskategorie 2. Wer gewinnen möchte, ruft am heutigen Mittwoch, 27. November, von 7 bis 17 Uhr unter Tel. 01378-407774 an (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) und nennt das Stichwort „Knabenchor“ sowie seinen Namen, Adresse und Telefonnummer.

