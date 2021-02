Grossenaspe : Corona: Vierter Todesfall in der Seniorenresidenz

Nach dem Corona-Ausbruch Ende Januar ist nun eine 71-jährige Frau verstorben.

Der Kreis Segeberg hat am Dienstag den vierten Corona-Todesfall in der Großenasper Seniorenresidenz gemeldet. Eine 71-jährige Bewohnerin ist verstorben. Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz In dem Heim mit 72 Bewohnern hatte es Ende Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.