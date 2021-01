Corona-Schnelltests beim DRK an den Holstenhallen waren der Renner

Schon vor der Öffnung des Test-Drive-In war die Warteschlange groß.

von Rolf Ziehm

18. Januar 2021, 15:10 Uhr

Mit den seit Montag möglichen Corona-Schnelltests trifft das DRK Neumünster offensichtlich ins Schwarze. Schon vor der offiziellen Öffnung um 13 Uhr bildete sich am Corona-Test-Drive-In an den Holstenhallen eine Warteschlange, die zeitweise bis auf die Justus-von-Liebig-Straße reichte.

Es war ein wenig Geduld nötig, denn eine feste Terminvorgabe gibt es nicht. Die Testlinie bei den Antigen-Schnelltests war um einiges gefragter als die zweite Linie, an der die PCR-Testabstriche nach Überweisung durch den Hausarzt oder Anweisung durch das Gesundheitsamt abgenommen wurden.

Erste Testkunden waren zwei Männer und eine Frau aus Rumänien. Er sei Lkw-Fahrer, habe schon einen Coronatest in Rumänien gemacht, der negativ ausgefallen ist, und benötige jetzt hier einen, berichtete Olah Levente.

„Ich benötige den Schnelltest, weil ich als Monteur nach Holland muss“, sagte der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, an Pkw-Position 2. Die Rechnung reiche er an den Kunden weiter, der sie dann erstatte.

„Das ist genau unsere Zielgruppe“, sagte Ulf Kienast, der beim DRK Neumünster Projektleiter für das Test-Drive-In ist, mit Blick auf Berufspendler, die die Negativbescheinigung bei einem Grenzübertritt benötigen. Über das Wochenende waren sechs Anmeldungen über die DRK-Homepage www.drk-nms.de/schnelltest aufgelaufen.

Viele Interessenten kamen aber offensichtlich auch spontan. Das machte die Sache nicht ganz einfach, denn die 30 Euro teuren Schnelltests sind nur bei Vorab-Zahlung via Paypal möglich. Eine Barzahlung vor Ort schließt das DRK aus. Das Trio aus Rumänien zahlte schließlich vor Ort über sein Mobiltelefon. Auch anderen erklärten Michelle Metzinger und ihre Kollegen vom DRK mit Engelsgeduld, wie das Bezahlverfahren funktioniert.

War man an der Reihe, ging der Test selbst relativ flott. Aufnahme und Dokumentation der Personaldaten, dann Abstrich an Rachen und Nase. 15 Minuten nach dem Auftragen auf den Teststreifen stand das Ergebnis fest und die Getesteten bekamen ihre Bescheinigung in zweifacher Ausführung: einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ein zurzeit gefragter Passierschein.