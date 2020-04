Masken und Schutzkleidung : Corona: Lebenshilfe Neumünster produziert großteils in Heimarbeit

Der Alltag der Einrichtung für Menschen mit Behinderung erfordert Flexibilität und Kreativität.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

05. April 2020, 15:32 Uhr

Betretungsverbot in den Werkstätten, Mitarbeiter zuhause und ein Notfallplan für den Fall einer Infektion auf der einen Seite, ein enger Kontakt per Telefon und Videobotschaften zwecks Förderung der Menschen mit Behinderungen, weiter funktionierende Lieferungen an die Kunden und sogar neue Produkte auf der anderen Seite. Die Corona-Pandemie stellt die Lebenshilfe Neumünster derzeit vor besondere Herausforderungen, „schweißt uns aber wie eine Familie auch noch enger zusammen“, sagt Thorsten Golks, Leiter Fundraising, der derzeit eher Corona- und Isolations-Konzepte im Kopf hat. Geschäftsführer Bernd Sandfort ist sich trotz aller Sorgen sogar sicher: „Diese Krise macht uns stärker.“

Dabei ist er Realist. „Ich schätze, dass wir dieses Jahr 80 Prozent Umsatzeinbußen haben werden.“ Große Veranstaltungen sind abgesagt, Besucher und Kunden fehlen. Und dennoch blickt Sandfort einigermaßen optimistisch in die Zukunft. „Wichtig ist jetzt, Ruhe zu bewahren und diese an alle Mitarbeiter zu vermitteln, auch wenn wir nicht wissen, wie lange die Situation anhält“, sagt er. Er lobt das gesamte Team und auch die Lieferanten sowie die Kunden, die weiter beliefert werden: „Es halten alle zusammen. Unser großes Netzwerk zahlt sich aus.“

Die Lebenshilfe hat aus der Not eine Tugend gemacht. In der Schneiderei stehen Antje Kraiser und Nick Paulsen in großem Abstand zueinander und fertigen Mundschutzmasken in unterschiedlichen Größen. „Wir produzieren mit Hochdruck für unter drei Euro das Stück für das Gesundheitssystem in Neumünster“, sagt Sandfort. Die Nachfrage sei riesig. Höhere Preise aufgrund der Pandemie schließt er aus: „Das entspricht nicht unserer Moral, denn in der Krise zeigt sich der Charakter.“ Bereits in wenigen Wochen seien 400 bis 500 Stück am Tag das Produktionsziel. Für den Eigenbedarf wurde zudem Schutzkleidung geschneidert. „Auch dadurch sind wir nun in der Lage, innerhalb von zwei Stunden mögliche Infizierte zu isolieren“, ergänzt Thorsten Golks.

Die Mitarbeiter arbeiten in den Wohnstätten und den heimischen vier Wänden. „Da haben wir in kürzester Zeit ganze Produktionsketten aufgebaut – alles läuft kontaktlos“, so Sandfort. So könnten Kunden, darunter viele namhafte Firmen aus Neumünster, zumindest mit kleineren Mengen weiter beliefert werden. Sandfort: „Es ist klasse, wie das so kurzfristig klappt.“

Inklusions-Radtour und Jubiläum finden nicht statt

Vom 3. bis 17. Juni sollte eigentlich die 1350 Kilometer lange Inklusions-Radtour rund um Schleswig-Holstein stattfinden. Ziel der spektakulären Aktion sollte es sein, auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen und darüber vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist nun ebenso wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr abgesagt wie das geplante große Jubiläumsfest mit Kunsthandwerkermarkt zum 60. Geburtstag des Vereins Lebenshilfe im August. Verschoben wird die Eröffnung der ersten Kletterwand in Neumünster im Pfauenhof. Die Planungen für den Garten der Inklusion dort gehen aber weiter. Auch die Vorbereitungen für den Adventsverkauf am 21. November laufen noch.