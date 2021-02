Elf neue Fälle am Wochenende : Corona: Inzidenz in Neumünster läuft auf 50 zu

Der Wert steigt weiter an - aktuell sind 55 Personen im Stadtgebiet akut infiziert, 310 stehen unter Quarantäne.

Neumünster | Das Coronavirus breitet sich in Neumünster wieder aus. Am Wochenende erkrankten elf weitere Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist im Vergleich zu Freitag von 37,0 auf 44,4 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Ansteckungsquellle bei drei Persone...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.