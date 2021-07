Covid-19 : Corona in Timmaspe und Wasbek wieder auf dem Vormarsch

Der Kreis warnt: Den Termin für den zweiten Piks auf keinen Fall sausen lassen.

von Aljoscha Leptin

02. Juli 2021, 19:04 Uhr

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es zur Zeit 13 nachgewiesen mit den Coronavirus infizierte Menschen. Die meisten Leute, die sich angesteckt haben, leben im Umland von Neumünster: Sechs Infizierte gibt es in Timmaspe und vier in Wasbek. Der Inzidenzwert im Kreis bleibt bei 4,4.

Dabei ist im Kreis zum zweiten Mal die Delta-Variante des Coronavirus’ nachgewiesen worden. Die Proben von vier Familienmitgliedern einer Person werden aktuell noch ausgewertet. Allerdings könne man sich das fast sparen, erklärte der Leiter des Corona-Lagezentrums, Oliver Hänsel. Es sei fast sicher, dass diese sich dann auch mit der Delta-Variante angesteckt haben. Die ansteckendere Variante des Coronavirus’ breitet sich deutschlandweit weiter aus.

Der Kreis appelliert, sich weiter an die Abstandsregeln zu halten und Maske zu tragen – gerne auch an Orten, an denen das nicht vorgeschrieben ist. Zudem werden die Bürger gebeten, Reisen ins Ausland gut zu überdenken.

Des Weiteren appelliert der Kreis, Termine zur Zweitimpfung trotz vergleichsweise geringer Infektionszahlen wahrzunehmen. Es gebe bereits vereinzelt Bürger, die den Termin für ihren zweiten Piks sausen lassen.

Gut voran geht es mit den Impfungen. Noch in diesem Monat wird im Kreis voraussichtlich die 100.000 Impfdosis verabreicht. Allein im Juni wurden in Gettorf rund 14.000 und in Büdelsdorf rund 10.500 Spritzen gesetzt.

Die Zusatz-Impfaktion in der kommenden Woche mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson ist bereits gut nachgefragt, berichtet Oliver Hänsel. Für beide Impfzentren hat das Land für die kommende Woche je 100 Extra-Impfdosen bereitgestellt. Jeder ab 18 Jahren kann sich beim Kreis anmelden.

Für Büdelsdorf sind schon mehr als die Hälfte der Plätze ausgebucht, in Gettorf ist bislang ein Drittel der Termine vergeben. Anmelden können Impfwillige sich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter Tel. 04331/202-850.