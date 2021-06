Kolumne Schwaleschnack : Corona in Neumünster: Fast infektionslos - und leider mutlos

Neumünster hat die viertniedrigste Inzidenz in ganz Deutschland, aber die Stadt traut sich nicht, die Maskenpflicht zu lockern. Was soll das?

von Hannes Harding

05. Juni 2021, 08:00 Uhr

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, und wenn es um die Gesundheit geht, kann man nicht vorsichtig genug sein. Das betont die Politik seit Beginn der Pandemie und mutet den Bürgern einiges zu. Wer das tut, braucht gute Gründe, muss aber auch gut begründen. Das ist bei den willkürlich gezogenen Inzidenz-Grenzen für die ständig wechselnden Einschränkungen bekanntlich ohnehin ein Problem.



Jetzt wird das Argumentieren nicht einfacher: Die Risikogruppen sind weitgehend geimpft, die Impfstoffe wirken sogar bei Mutationen des Covid-19-Erregers gut, Kinder sind nach Ansicht von Experten nicht gefährdet, schwer zu erkranken, und die Inzidenzen sausen inzwischen durch jede gesetzte Warnschwelle abwärts wie ein heißes Messer durch die Butter. Neumünster hat den viertniedrigsten Wert aller Städte und Kreise bundesweit, die niedrigste Maßnahmen-Schwelle 35 ist soweit weg wie Rosenheim.

Und trotzdem ziert sich die Stadt, wenigstens die Maskenpflicht an der frischen Luft in einer Innenstadt, die über keinerlei typische Einkaufsstraße verfügt, aufzuheben – wohlgemerkt bei nur vier nachgewiesenen Infektionen auf über 80 000 Einwohner innerhalb einer ganzen Woche. Das ist dem Bürger kaum mehr zu erklären. Der erinnert sich nämlich gut an die Argumentation, mit der seine Freiheiten eingeschränkt wurden. Vulnerable Gruppen sollten geschützt und das Gesundheitssystem vor Überlastung bewahrt werden. Beide Ziele sind weitgehend erreicht.

Seit Pfingsten gibt es keinen Neumünsteraner, der im Friedrich-Ebert-Krankenhaus oder einer anderen Klinik stationär behandelt werden musste, die 60- bis 100-Jährigen sind inzwischen die Minderheit unter den Infizierten. Und das Warnschwellen-Argument, dass 50 Infizierte innerhalb einer Woche das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontakten überfordern, kann man bei nur vier nachgewiesenen Fällen in sieben Tagen auch getrost vernachlässigen.

Niemand fordert, jetzt alle Vorsicht über Bord zu werfen, aber ein wenig mehr Mut darf man angesichts der Lage erwarten.