Prüfauftrag für die Verwaltung : Corona in der Stadt: Geht Neumünster den „Tübinger Weg“?

Die Verwaltung soll prüfen, ob Risikogruppen gesonderte Einkaufszeiten und Taxifahrten zum Buspreis bekommen können.

von Gunda Meyer

16. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Drei Beschlüsse hat die Ratsversammlung am Dienstag gefällt, die die Coronalage in der Stadt entschärfen sollen.

„Tübinger Weg“

LKR-Ratsherr Jürgen Joost hat beantragt, dass die Verwaltung prüfen soll, ob und wie Neumünster den „Tübinger Weg“ einschlagen kann. Das heißt: Risikogruppen wie Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen, medizinisches oder Pflegepersonal sollen durch spezielle Maßnahmen geschützt werden, die die Stadt Tübingen (Baden-Württemberg) bereits umsetzt. Tübingen bietet unter anderem seinen Senioren verbilligte Taxifahrten an, damit diese nicht den Bus nutzen müssen. Außerdem erhalten Risikogruppen spezielle Zeitfenster, in denen nur sie im einkaufen können, andere Bürger aber nicht.

„Den Antrag hätte die FDP gern selbst gestellt. Das ist eine große Chance, noch größeres Leid zu vermeiden. Hinter jedem Coronatoten stehen Menschen“, erklärte Peter Janetzky (FDP), der den Antrag für den erkrankten Joost einbrachte.

Die baden-württembergische Stadt hatte lange Zeit sehr geringe Fallzahlen und wurde mit ihrem Sonderweg als Vorbild für Deutschland beschrieben. „Ganz so positiv scheint es aber nicht gewesen zu sein, die Zahlen mussten nach oben korrigiert werden“, merkte Andreas Hering (SPD) an und warnte davor, „einen Sonderweg einzuschlagen der tödlich sein kann“. Das Gebot der Stunde sei Kontaktvermeidung. „Durch günstigere Taxifahrten werden gerade ältere dazu ermutigt, sich einem Risiko auszusetzen“, so Hering. Dass der „Gefahr Tor und Tür geöffnet wird, sehe ich nicht“, sagte Sven Radestock (Grüne). Einstimmig wurde der Prüfauftrag verabschiedet.

Belüftung in Klassenräumen

Einigkeit bestand auch darin, dass die Verwaltung umgehend geeignete Maßnahmen prüfen soll, wie in den Klassenräumen der Schulen die Luftqualität auch ohne mehrmaliges Öffnen der Fenster während des Unterrichts verbessert werden kann. Bei der Erarbeitung eines Konzeptes zur Luftverbessung sollen Absauglösungen ebenso berücksichtigt werden wie Luftreinigungsgeräte.

Digitales Tagen

Einstimmig wurde die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass die Ratsversammlung künftig auch digital tagen kann. Bislang war dafür eine Präsenzpflicht der Politiker vorgesehen. Die erste digitale Sitzung kann damit im Februar stattfinden. Wegen der Pandemie zeichnet sich aber ab, dass die für Januar in Präsenz geplante Haushalts-Ratsversammlung auf den März verschoben wird.