Zeltlager des SV Tungendorf : Cooles Bad und heiße Pokerrunden am Stocksee

Neumünster | Wie hält man 154 Kinder und Jugendliche bei einem verkorksten Sommer wie diesem bei Laune. Im Zeltlager des SV Tungendorf am Stocksee ist das auch bei Luft- und Wassertemperaturen um die 17 Grad kein Problem. „Wir Frühschwimmer sind megacool“, sagt die achtjährige Miya aus Tungendorf. „Erst ist es kalt, dann wird es richtig kalt – und dann geht es“, sagt ihre Freundin Maya (9).

Cornel Korten ist Rettungsschwimmer, einer von 27 Betreuern der Ferienfreizeit und hat die Erklärung dafür, dass Trübsal und Langeweile auch bei Schietwetter nicht aufkommen. „Wir bieten viele Aktivitäten, notfalls auch unter dem Dach des großen Gemeinschaftszeltes.“ Dort wird gebastelt und gespielt, was das Zeug hält. Pokern, aber auch Spiele-Klassiker wie Stratego oder „Vier gewinnt“ sind dabei die Renner. Emily (9) und Lotta (9) versuchen sich beim Geschicklichkeitsspiel „SOS Affenalarm“. „Wir sind schon zum zweiten Mal dabei, und es macht wieder viel Spaß. Auch bei dem Wetter, dann spielen wir eben“, sagt Lotta.

Auch das Zeltlagermotto „Ein Jahr in 14 Tagen“ bietet Anknüpfungspunkte. „Jeder Tag entspricht hier einem Monat. Heute ist Ostern, es gab gefärbte Eier zum Frühstück, am Nachmittag geht es zur Ostereiersuche in den Wald“, sagt Betreuerin Kirsten Korten. Am letzten Stocksee-Abend wird Weihnachten mit einem Silvester -Feuer gefeiert.

So weit ist es aber längst noch nicht. Es stehen noch ein Besuch im Hansaland in Sierksdorf, Waldspiele und Diskoabende sowie für die Jüngsten Besuche auf einem nahen Bauernhof auf dem Programm. Der Wald lädt auch zu nächtlich-schaurigen Wanderungen im Dunkeln ein. Etwa zwei Kilometer abseits des Zeltlagerplatzes ist in Hornsmühlen eine Außenstätte eingerichtet. Die Kinder können hier zeltweise in einer Kote übernachten und brutzeln sich ihr Abendessen am Lagerfeuer. Ein beliebter Spaß der Betreuer ist es, ihnen dabei die Fahne zu stibitzen.

Apropos Essen. Verwöhnt werden die Kinder vom Team der „Stocksee-Pfanne“ um Küchenchefin Britta Clasen. Gekocht wird in XXL-Dimensionen. Gestern wanderten 320 Fischfrikadellen in die Bratpfanne. Dazu gab es Kartoffel-Pü und Salat aus 80 Gurken.





von Rolf Ziehm

erstellt am 23.Aug.2017 | 09:32 Uhr