Neumünster : Container und Schuppen brennen ab

Zwei Mal hat es am Wochenende kurz hintereinander gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

von Gunda Meyer

27. Januar 2019, 13:47 Uhr

Zunächst wurde Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr ein brennender Müllcontainer in der Feldstraße 37 gemeldet. Auch eine Hecke hat vom Feuer etwas abbekommen. Nur zehn Minuten später brannte ein Schuppen an einem Wohnhaus an der Brachenfelder Straße 66. Das Haus blieb unbeschädigt, das Dach des leerstehenden Schuppens musste eingerissen werden.

Die Kripo ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Sie bittet um Hinweise zu beiden Bränden unter Tel. 9450. Sofort eingeleitete Fahndungen blieben erfolglos. Ob zwischen den Bränden Tatzusammenhänge bestehen, ist noch unklar.