Recyclingfirma in Neumünster : Container mit Granulat entzündet sich – Brand geht glimpflich aus

Auch dank der modernen Brandmeldeanlage passierte nichts Schlimmeres.

von Maria Nyfeler

23. September 2018, 10:30 Uhr

Neumünster | Am Sonnabend gegen 18.30 Uhr kam es bei einer Recyclingfirma im Industriegebiet Süd in Neumünster zu einem Brand. Zuerst schlug die Brandmeldeanlage Alarm, und der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster rückte in die Leinestraße aus. Dort angekommen, fanden die Einsatzkräfte bereits geöffnete Entlüftungsfenstern auf, aus denen bereits Qualm aufstieg.

Daraufhin wurde das Stichwort auf „Feuer 1“ erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Gadeland alarmiert. Im Gebäude der Recyclingfirma hatte sich ein Container mit Granulat aus unklaren Gründen selbst entzündet. Dieser wurde dann nach draußen befördert und gelöscht. Dank der modernen Brandmeldeanlage und des schnellen und gezielten Eingreifens der Einsatzkräfte, konnte am Ende die Bilanz gezogen werden, dass trotz des Feuers kein Sachschaden entstand. Selbst der Container konnte weiter benutzt werden. An der Einsatzstelle waren 26 Kräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster und der Freiwilligen Feuerwehr Gadeland sowie ein Streifenwagen der Polizei.

