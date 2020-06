Interview der Woche : Co-Schulleiter Simon Schön aus Neumünster: „Mir fehlte das Lachen der Schüler“

Aus dem Zwangsfrei während der Corona-Pandemie geht es nun in die Sommerferien – Simon Schön von der Hans-Böckler-Schule berichtet über ungewöhnliche Wochen.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

25. Juni 2020, 16:30 Uhr

Nach einem alles andere als normalen Schuljahr beginnen heute die Sommerferien. Wie hat Corona das Schulleben verändert. Darüber sprach Courier-Redakteur Christian Lipovsek mit Simon Schön (40) aus der Gartenstadt. Der Sport- und Mathelehrer ist seit drei Jahren stellvertretender Schulleiter der Hans-Böckler-Schule.

Herr Schön, freuen Sie sich auf die Sommerferien? Böse Zungen behaupten ja, Lehrer hätten ohnehin wegen Corona schon wochenlang frei gehabt...

Zunächst einmal bin ich als Beamter sehr dankbar darüber, dass ich keine Angst um meinen Job haben musste und weiter arbeiten durfte. Darüber hinaus bin ich sehr demütig bei der Bewertung meines eigenen Arbeitsplatzes, gerade wenn ich die Lebenssituation von vielen in Deutschland, aber vor allem weltweit betrachte.

Dass Lehrer wochenlang frei hatten, entspricht nicht den Tatsachen und kann nur von Personen geäußert worden sein, die nicht den Einblick in Schule hatten. Trotzdem freue ich mich persönlich auf eine Erholungsphase, denn es war eine sehr intensive Arbeitsphase, sowohl für meine Kolleginnen und Kollegen als auch für unser gesamtes Schulleitungsteam.

Die Pandemie hat den Schulalltag gehörig durcheinander gewirbelt. Was war das für ein Gefühl, als Sie die Schüler und Kollegen plötzlich wochenlang nicht mehr sehen durften?

Mit unseren Kolleginnen und Kollegen standen wir im regelmäßigen Austausch, da viele Arbeitsprozesse nur in veränderter Form weiter stattgefunden haben. Jedoch lebt Schule von persönlichen Kontakten und Schule ohne Schüler ist nicht wirklich die Schule, die ich liebe. Vor allem fehlte mir das Lachen unser tollen Schülerinnen und Schüler.



Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Pandemie und ihren Auswirkungen mit?

Es war mir schon vorher bewusst, dass wir als Gesellschaft deutlich über unsere Verhältnisse leben und das ein Umdenken einhergehend mit Einschränken erfolgen muss. Jedoch hätte ich nicht gedacht, dass uns die Natur so schnell die Grenzen und die Schwachstellen in unseren Systemen aufzeigt.

Somit wird für mich durch Corona nochmals deutlich, wie wichtig innere Werte sind und dass Frieden, Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung und ein Dach über meinem Kopf nicht selbstverständlich sind. Leben bedeutet für mich, aktiv und beweglich zu bleiben.



Können Sie Corona auch was Positives abgewinnen?

Jede Krise deckt Schwachstellen in dem jeweiligen System auf. Es bietet sich aber aus meiner Sicht immer die Chance, aus Fehlern zu lernen, diese abzustellen und sich für die Zukunft besser aufzustellen. Dieser Veränderungsprozess beginnt immer bei einem selbst.

Die Digitalisierung im Bereich Schule etwa ist nicht überall angekommen. Wir haben zum Beispiel noch immer kein flächendeckendes W-Lan, was aber Voraussetzung für so manche Fördergelder ist. Hier gibt es Verbesserungsbedarf, denn als letzte Konsequenz müssten künftig bessere Abschlussergebnisse erzielt werden. Dass angekündigt wurde, hier zügig nachzubessern, finde ich positiv.