Cliff Stevens im Savoy

von Susanne Otto

20. Februar 2020, 12:07 Uhr

Bordesholm | Cliff Stevens und Band treten am Freitag, 28. Februar, ab 20.30 Uhr im Bordesholmer Savoy auf. Cliff Stevens ist ein preisgekrönter Blues-Gitarrist aus Montreal (Kanada). Er ist ein vom Publikum gefeierter, energiegeladener Gitarrist, der im Stil von Eric Clapton, Freddie King und Stevie Ray Vaughan spielt. Cliff begann vor rund 35 Jahren professionell Gitarre zu spielen. In dieser Zeit spielte er als Sideman in verschiedenen Bands und an vielen Standorten.

Karten für das Konzert im Savoy kosten 16 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse zahlt man

18 Euro.