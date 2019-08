Christine Regensburger stellt aus

von Susanne Otto

20. August 2019, 14:15 Uhr

Bordesholm | Die Künstlerin Christine Regensburger zeigt ihre Ausstellung „Sichtweisen“ ab Donnerstag, 5. September, im Bordesholmer Rathaus. Die in Molfsee lebende Künstlerin hat ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin absolviert und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Malerei. Außerdem ist sie eine exzellente Grafikerin. Eröffnet wird die Ausstellung um 17 Uhr. Sie

ist dann bis zum 13. November im Bordesholmer Rathaus zu sehen.