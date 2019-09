Ehepaar aus padenstedt : Christel und Claus Schnoor feiern ihre diamantene Hochzeit

60 Jahre sind sie verheiratet, aber sie kennen sich schon von Kindheit an.

von Susanne Otto

18. September 2019, 08:40 Uhr

Harmonie und Zuversicht strahlen sie aus, dazu sind sie total bekannt in Padenstedt: „Wir haben nicht nur viel erlebt, sondern auch selbst gemacht und gestaltet“, sagen Christel und Claus Schnoor. Das Paar feiert heute seine diamantene Hochzeit.

60 Jahre sind sie verheiratet, aber sie kennen sich schon von Kindheit an. Claus Schnoor wurde vor 91 Jahren auf dem elterlichen Hof in Padenstedt geboren. Christel Schnoor, geborene Wigger, kommt aus Neumünster, war aber oft in Padenstedt, wo ihre Großeltern die Gastronomie Blunckscher Hof mit Landwirtschaft hatten. Er kam von der Schulbank weg 1944 in den Arbeitsdienst, war dann als Soldat erst vor Berlin, dann in Dänemark, bis er im September 1945 flüchtete und wieder in Padenstedt ankam.

Christel Schnoor besuchte die Klaus-Groth-Schule in Neumünster, die damals noch eine reine Mädchenschule war. „Das Kloster nannten sie uns“, berichtet die 85-Jährige schmunzelnd. Nach dem Abitur absolvierte sie die Fremdsprachenschule in Hamburg und studierte später in Genf Sprachen. Da sie mit der Schwester von Claus Schnoor befreundet war, ging man oft zum Tanzen, und so funkte es dann.

Am 18. September 1959 gab es eine Haustrauung bei der Brautmutter an der Kieler Straße in Neumünster. Gefeiert wurde im Lokal „Zur Tanne“ in Neumünster an der Rendsburger Straße. Christel Schnoor ging dann noch einmal zur Schule, auf die Landwirtschaftsschule nach Neumünster, um auf dem Bauernhof an der Seite ihres Mannes gewappnet zu sein. Das Paar bewirtschaftete den damals größten Hof in Padenstedt. „Wir hatten Schweine, Kühe, Pferde, Enten, Gänse, Hühner, Land – eben einen klassischen Bauernhof“, berichten die beiden. „Wir hatten immer interessante Leute auf dem Hof“, sagt Christel Schnoor. Praktikanten aus Finnland oder Frankreich waren dort – kein Problem für die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Drei Kinder wurden geboren: Sabine, Joachim und Ulrike, wobei Joachim den Hof an der Poststraße 1995 übernommen hat.

„Wir haben gearbeitet, aber wir haben auch richtig gefeiert und schöne Urlaube gehabt“, sagt Claus Schnoor. Nach Amerika, Russland, Ägypten, Frankreich, Norwegen oder auch Spanien führten die Reisen unter anderem.

Aber es gab auch schwere Zeiten: Im Juni 1980 brannte der Hof komplett ab. Die Schnoors zogen dann in ein altes Gebäude, duschten draußen und konnten schon am Heiligen Abend in das neu gebaute Haus ziehen.

Und ganz nebenbei wirft Claus Schnoor ein: „Wir haben uns auch immer für die dörfliche Gemeinschaft eingesetzt.“ Und zwar mächtig: Christel Schnoor war Landfrauenvorsitzende. Claus Schnoor war 21 Jahre Bürgermeister von Padenstedt, 12 Jahre Amtsvorsteher. Er ist seit 75 Jahren in der Feuerwehr und Ehrenmitglied, seit 60 Jahren Jäger. Im Sportverein, im Renaturierungsverein und im Seniorenverein engagieren sich die Schnoors selbstverständlich auch.

Heute kümmern sich die beiden in erster Linie um Haus und Garten. Claus Schnoor ist täglich mit dem Rad im eigenen Wald unterwegs. „Ich bin ein Naturfreund“, sagt der 91-Jährige.

Christel und Claus Schnoor werden ihre diamantene Hochzeit feiern – mit Kindern, sechs Enkeln, Verwandten und Freunden.