Konzert in Bordesholm : Chorioso feiert sein 25-jähriges Bestehen

Nach dem Auftritt gibt es eine Party, zu der auch die Zuhörer eingeladen sind.

von Susanne Otto

05. November 2019, 15:52 Uhr

Mit einem Jubiläumskonzert und anschließender Party, zu der alle Konzertbesucher eingeladen sind, feiert der Bordesholmer Chor Chorioso am Sonnabend, 9. November, seinen 25. Geburtstag in der Bordesholmer Christuskirche.

Gegründet wurde der Chor ursprünglich als Reesdorfer Frauenchor. Chorleiterin Frauke Pansegrau war damals schon dabei. Seither ist der Chor zu mehr als 40-köpfiger Sound-Wucht herangewachsen, zu der schon lange auch Männer gehören.

Das Repertoire ist umfangreich und hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verändert: Während früher viele rhythmisch betonte Stücke, oft afrikanischen Ursprungs gesungen wurden, dominieren heute eher Pop-Songs. Auch ein bisschen Neue Deutsche Welle ist dabei, Swing, sogar Rock, aber auch die eine oder andere Volksweise – Hauptsache es klingt gut und macht gemeinsam Spaß.

Die Sänger singen auswendig und können sich auf das Dirigat von Frauke Pansegrau konzentrieren, die es immer wieder versteht, ihre Energie und Dynamik auf den Chor zu übertragen, damit „Mien Jehann“ angemessen melancholisch klingt und John Miles’ „Music“ genauso wuchtig rüberkommt, wie es sich für dieses Stück gehört. Für das Jubiläumskonzert in der Bordesholmer Christuskirche hat Frauke Pansegrau einen musikalischen Querschnitt aus 25 Jahren Chorioso-Geschichte zusammengestellt, von ganz alt bis ganz neu im Repertoire.



Nach dem Konzert gibt es einen Party





Nach dem Konzert sind alle Besucher eingeladen, im benachbarten Gemeindehaus zu feiern. Für Fingerfood sorgen die Chormitglieder, ein DJ sorgt für tanzbare Musik. Die Party, das Fingerfood und sogar das erste Getränk sind im Eintrittspreis für das Konzert enthalten.

Das Jubiläumskonzert „25 Jahre Chorioso“ mit anschließender Party, findet am Sonnabend, 9. November, ab 19 Uhr, in der Christuskirche Bordesholm statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, und der Eintritt kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in Bordesholm bei Drogerie & Reformhaus Ilius, Bahnhofstraße 48, in der Gemeindebücherei im Huus an‘n Markt, Holstenstraße 28, bei Bio Carls Markt & Café, Bahnhofstraße 80 und auch im Tabakladen bei Edeka, Bahnhofstraße 29.