Neumünster : Chöre verbreiten Weihnachtsstimmung

200 Besucher hörten den Eisenbahn-Männerchor und die Liedertafel Boostedt in der Anscharkirche.

von shz.de

02. Dezember 2018, 17:44 Uhr

„Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht“, stellte bereits der Schriftsteller Joachim Ringelnatz fest. Damit das nicht auch den 200 Konzertbesuchern in der Anscharkirche passiert, sorgten der Eisenbahn-Männerchor und die Liedertafel Boostedt mit traditionellen Weihnachtsliedern für festliche Stimmung. Familie Wolos und Christina Heeschen unterstützten die Chöre als Gastmusiker.

Die Sänger hatten sich an diesem Abend einiges vorgenommen: 26 Weihnachtslieder standen auf dem Programm, darunter Klassiker wie „Süßer die Glocken nie klingen“ und „O du Fröhliche“. Es gab aber auch Überraschungen wie das Shanty „Ave Maria der Meere“. Im Altarraum war für zwei Chöre jedoch zu wenig Platz, sodass die Liedertafel von der Empore aus ihre Stimmen erklingen ließ. Eisenbahner und Boostedter teilten sich den Dirigenten Manfred Braun. „Deshalb müssen wir zwischen den Sätzen immer ein bisschen was erzählen“, gestand Johannes Nicolaysen, Vorsitzender des Eisenbahn-Männerchors. Zwischen Altar und Empore hin und her laufend kam Manfred Braun irgendwann selbst durcheinander und verschwand gerade, als Christina Heeschen mit den Eisenbahnern „Leise rieselt der Schnee“ singen wollte – das gab natürlich Gelächter im Publikum. Ansonsten lief alles glatt. Die Chöre besangen hingebungsvoll das Weihnachtsfest. Christina Heeschen begeisterte mit engelsgleicher Stimme, und die Familie Wolos entführte die Zuhörer mit „Sleigh Ride“ auf eine Schlittenfahrt. Lena Katharina Wolos glänzte an der Trompete.

„Für mich ist dieses Konzert immer eine erholsame Insel in der turbulenten Vorweihnachtszeit“, sagte Pastorin Angelika Doege-Baden-Rühlmann. Wie ihr ging es vielen im Publikum. Damit haben die Chorsänger ihr Ziel erreicht. „Weihnachten ist ein Gefühl und mit diesem Gefühl sollen sie heute die Kirche verlassen“, wünschte sich Johannes Nicolaysen. „Um unsere Weihnachtsstimmung ist es jetzt gut bestellt“, sagten Monika und George Bordiean nach dem Konzert. George Bordiean sang früher selbst im Chor und war begeistert von der Leistung der Sänger.