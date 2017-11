Industriegebiet Süd : Chemieunfall in Neumünster fand erneut statt

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: Lipovsek (3) 1 von 3





von Christian Lipovsek

erstellt am 12.Nov.2017 | 17:35 Uhr

Neumünster | Für die meisten Beteiligten war es ein Déjà-vu-Erlebnis: Um 9 Uhr ging am Sonnabend der Alarm ein. Vor der Kommissionierhalle der Düngemittel- und Pflanzenschutzfirma BSL an der Leinestraße im Industriegebiet Süd brennt ein Laster. Die Flammen haben auf die Halle übergegriffen. Elf Personen befinden sich in den giftigen Dämpfen. Großalarm.

Dieses Szenario probten rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz nach 2016 nun ein zweites Mal. Grund: Damals gab es zu viele Fehler und Mängel. Doch auch dieses Mal lief nicht alles rund. Die Auswertung soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Selbst das Wetter glich dem des vergangenen Jahres. Es regnete, als Einsatzleiter Marc Kutyniok vom Löschzug der Berufsfeuerwehr zunächst das Betriebsgelände erkundete und sich über den Vorfall berichten ließ. Die „Verletzten“ lagen derweil bereits im Gemisch aus von der Nebelmaschine erzeugten Rauch und giftigen Ammoniumnitrat-Dämpfen im und vor der Produktionshalle – geschminkt vom Team für Realistische Unfall- und Notfalldarstellung des Malteser Hilfsdienstes. Die Reservistenkameradschaften Einfeld und Neumünster stellten die Schauspieler. Alle trugen jeweils Zettel mit ihren „Verletzungen“ um den Hals und verkörperten ihre Rolle täuschend echt. Nach und nach rückten immer mehr Einsatzkräfte an. Dekontaminationsstation und Behandlungsplatz wurden eingerichtet. Die Feuerwehr begann mit der „Brandbekämpfung“.

Um in der Bevölkerung keine Unruhe zu erzeugen, wurde die Großübung über Radio und per Twitter landesweit bekannt gemacht. Der reale Einsatzdienst in Neumünster war auch während der Übung sichergestellt.