Kommunalwahl in Neumünster : CDU verliert, bleibt aber stärkste Fraktion

Helga Bühse gewinnt in Tungendorf, Britta Einfeldt und Sandra Weiß kommen nicht in den Rat.

von Hannes Harding

07. Mai 2018, 07:15 Uhr

Neumünster | So richtige Feierlaune kam bei der CDU nicht auf. Der Wahlabend glich eher einem Wechselbad der Gefühle. Zwar konnten die Christdemokraten mit 34 Prozent der Stimmen und einem deutlichen Vorsprung zur SPD einen klaren Sieg einfahren, dennoch erhielten sie 1,5 Prozentpunkte weniger und verloren dadurch einen Sitz in der Ratsversammlung.

Den größten Grund zur Freude hatte neben Sabine Krebs, die mit 44,2 Prozent die CDU-Kandidatin mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis war, auch Helga Bühse. Mit ihrem Sieg gegen Andreas Hering (SPD) ist der Wahlkreis 3 erstmals nach 42 Jahren in der Hand der CDU. „Ich denke, es liegt daran, dass ich kontinuierlich seit 1990 für meinen Stadtteil gearbeitet habe und für die Menschen vor Ort immer ansprechbar bin“, erklärte Helga Bühse strahlend. „Damit haben wir erstmals alle drei Tungendofer Wahlbezirke gewonnen“, freute sich auch Gerhard Lassen, der ebenso wie Klaus Grassau lange keine Gewissheit hatte. Beiden fehlte zunächst noch eine einzige Stimme zum Sieg, den sie aber am Ende einfuhren: Lassen lag mit 35 Prozent, Grassau mit 37,7 Prozent vorn. „Sorgen habe ich mir nicht gemacht, aber ein bisschen nervös war ich schon“, sagte Grassau.

„Völlig sprachlos“ war auch Fatih Mutlu, der in der Stadtmitte mit 58 Stimmen Vorsprung (36,3 Prozent) seinen SPD-Herausforderer Karsten Schröder klar auf den zweiten Platz verwies. Mutlu ist erst seit wenigen Monaten Parteimitglied, „das ist ein tolles Ergebnis, mit dem ich so nicht gerechnet hätte.“

Entsetzt waren etliche CDU-Mitglieder, als das Wahlergebnis in Einfeld feststand. Dass Sven Radestock (Grüne) mit 38,4 Stimmen so deutlich vor Sandra Weiß (30,9 Prozent) liegt, hätten viele nicht gedacht – ganz anders als die Kandidatin selbst: „Ich wusste von vornherein, dass es sehr schwer wird, Sven Radestock hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit gemacht.“

„Dass wir den Wahlkreis verloren haben, haben wir ein stückweit selbst verschuldet, als wir damals den Stadtteilbeiratsvorsitz an die Grünen abgegeben haben“, ärgerte sich Gerd Kühl, der sich persönlich über den Sieg in seinem Wahlkreis (33,4 Prozent) freuen konnte.

Tränen flossen bei Britta Einfeldt, die gegen den SPD-Neuling Frank Matthiesen deutlich verlor.

„Wir sind die Wahlsieger und haben den Auftrag, die Stadtpräsidentin zustellen“, fasste Wolf Rüdiger Fehrs in seiner Ansprache zusammen, die er nach dem Feststehen des Endergebnisses hielt. „Sehr schwer wird es jetzt mit der Zusammenarbeit der Fraktionen“, so Gerd Kühl, der sich für Gespräche mit der SPD aussprach. „Auch für die Verwaltung wird die Arbeit mit mehr Fraktionen nicht einfacher“, sagte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, der als frisch gebackenes CDU-Mitglied erstmals nur auf eine Wahlparty ging. Auch Jürgen Böckenhauer, der frisch von der SPD zur CDU gewechselt ist und dafür von den Sozialdemokraten ordentlich Schelte kassieren musste, feierte mit: „Ich bin mit mir im Reinen, mein Wechsel bahnte sich schon länger an.“ Lassen machte zu diesem Thema deutlich: „Wir mussten den Wechsel Böckenhauers vor der Wahl einleiten, damit wir jetzt mit ihm jetzt nach der Wahl gleich arbeiten können.“