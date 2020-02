Neumünster : CDU-Urgestein Werner Holling ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Der Tungendorfer war 46 Jahre lang Mitglied im Bauausschuss der Ratsversammlung.

von Rolf Ziehm

04. Februar 2020, 17:03 Uhr

Die Stadt hat ein Urgestein der Kommunalpolitik verloren: Werner Holling. Der CDU-Politiker starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 93 Jahren.

1962 begann Werner Holling seine kommunalpolitische Arbeit

Der gebürtige Neumünsteraner begann 1962 als bürgerschaftliches Mitglied im Bauausschuss, dem er 46 Jahre lang bis 2008 angehörte. Die letzten elf Jahre davon leitete der gelernte Statiker das Gremium. Das wird dem Tungendorfer, der zuletzt in einer Seniorenresidenz in der Innenstadt lebte, so schnell kein Kommunalpolitiker nachmachen.

30 Jahre Ratsherr, 20 Jahre Dezernent

Holling war von 1964 bis 1994 Ratsmitglied und 20 Jahre davon auch im Magistrat, zunächst als Dezernent für das Wohnungswesen, dann für den Sport. 1976 erhielt er für seine kommunalpolitischen Verdienste die Freiherr-vom-Stein-Medaille, 2006 die Caspar-von-Saldern-Medaille. Zum Abschied setzte die Stadt ihm 2008 ein grünes Denkmal und pflanzte zwei Buchen am Volkshaus.

Sein langjähriger Weggefährte, der CDU-Ehrenkreisvorsitzende Herbert Möller, nennt Werner Holling einen „sehr ruhigen, immer gelassenen, kompetenten und akkurat urteilenden Mann. Seine Arbeit hatte Hand und Fuß.“ Werner Holling hinterlässt seine Frau Ursula und drei Kinder mit ihren Familien.