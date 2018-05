Kommunalwahl in Neumünster : CDU und SPD verlieren – Grüne holen Direktmandat

Der neuen Ratsversammlung werden sieben Fraktionen angehören. Die Wahlbeteiligung in Neumünster war historisch niedrig.

07. Mai 2018, 07:15 Uhr

Neumünster | Weil die großen Parteien in Neumünster weiter an Boden verlieren, wird das Ringen um Mehrheiten in der Neumünsteraner Ratsversammlung künftig noch schwerer als bisher schon. Die CDU bleibt zwar mit 15 Stimmen stärkste Kraft, wird aber sieben Stimmen von anderen Parteien benötigen, um eine Mehrheit für ihre politischen Vorhaben in einer Ratsversammlung mit acht Parteien zu organisieren.

Die Christdemokraten errangen 34 Prozent und bleiben damit 2,5 Prozentpunkte hinter dem Ergebnis von 2013 zurück. Deutlich härter hat es gestern die SPD getroffen – nur noch 27,4 Prozent der Wähler gaben ihre Stimme den Sozialdemokraten, das ist ein Minus von 6,6 Prozentpunkten und bedeutet den Verlust von zwei der bisher 14 Ratssitze. Ihren Aufwärtstrend bei Kommunalwahlen konnten die Grünen fortsetzen. Nach 8,9 Prozent im Jahr 2008 und 12,5 Prozent vor fünf Jahren legten sie gestern auf 16,4 Prozent zu und ziehen mit sieben statt fünf Politikern in die neue Ratsversammlung ein.

Die Wahlbeteiligung sank weiter von 39,8 im Jahr 2013 auf 35,1 Prozent, was es FDP, Linken, BfB und auch der rechtsextremen NPD ermöglicht, trotz geringer Stimmenzahl mit je zwei Sitzen als Fraktion im Rat vertreten zu sein. Einen Sitz errang die LKR, die Piraten hingegen sind nicht mehr vertreten.

CDU-Fraktionschef Gerd Kühl hatte vor der Wahl das Ziel ausgegeben, den Status Quo zu halten, nach Möglichkeit aber die absoluten Mehrheit zu erringen. „Das Ziel haben wir verfehlt“, sagte der Jurist, der zudem betont, dass es künftig schwieriger werden dürfte, im Rat Mehrheiten zu organisieren. Er ließ durchblicken, dass er gern selbst weiter die Fraktion führen würde. Als Pendant auf Seiten der SPD wünscht er sich den bisherigen Fraktionschef Volker Andresen. „Dann“, sagte Kühl, „wird das im Rat funktionieren“.

Andresen selbst zeigte sich enttäuscht. „Wir haben einen engagierten Wahlkampf geführt mit vielen neuen Kandidaten. Aber dem Bundes- und Landestrend konnten wir uns nicht entziehen.“ Beide Politiker äußerten sich entsetzt über das Ergebnis der NDP. Andresen führt das Abschneiden der rechtsextremen Partei darauf zurück, dass die AfD ihr in Neumünster das Feld überlassen habe. Kühl konstatierte, dass es möglicherweise ein Fehler gewesen sei, dass sich die übrigen Ratsparteien in den vergangenen fünf Jahren nicht deutlich mit den Aussagen der NPD auseinander gesetzt habe.

Mit nachdenklicher Mine verfolgte OB Dr. Olaf Tauras die Präsentation der Ergebnisse aus den 46 Wahlbezirken im Rathaus. Ihm schwante früh, was sich mit jedem weiteren Ergebnis verstetigte: „Mit sieben Parteien in Fraktionsstärke wird die Arbeit in den Gremien nicht leichter.“